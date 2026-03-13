Tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Vào ngày Chủ nhật (15/3/2026), cử tri cả nước sẽ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HÐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ðây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống chính trị - xã hội của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện sinh động quyền làm chủ của Nhân dân và bản chất tốt đẹp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân và vì dân”.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tỉnh Phú Thọ tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 1.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Thông qua lá phiếu, Nhân dân trực tiếp lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước. Kết quả bầu cử sẽ quyết định việc hình thành bộ máy nhà nước ở Trung ương và địa phương, tác động trực tiếp đến việc hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách lớn trong giai đoạn phát triển mới.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đúng tiến độ. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình; việc lập, niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế, thông tin tuyên truyền được triển khai đồng bộ.

Toàn tỉnh đã ấn định 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 17 đại biểu; 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 85 đại biểu; 924 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 3.062 đại biểu HĐND cấp xã. Đến thời điểm này, mọi điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất. Không khí chuẩn bị đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và phấn khởi trên khắp các địa phương, tạo niềm tin và khí thế sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước.

Quốc hội khóa XVI tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. HĐND các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, giữ vai trò

quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống Nhân dân và củng cố niềm tin của cử tri ngay từ cơ sở. Thông qua cuộc bầu cử lần này, Nhân dân cả nước nói chung và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nói riêng sẽ lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn, gắn bó mật thiết với Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Tổ quốc. Những đại biểu được tín nhiệm bầu ra sẽ thay mặt Nhân dân tham gia quyết định các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cho ngày bầu cử được Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo thường xuyên, đã tạo nên không khí sôi động của toàn dân hướng về ngày hội lớn của đất nước.

Cuộc bầu cử lần này không chỉ nhằm lựa chọn những đại biểu xứng đáng tham gia Quốc hội và HĐND các cấp, mà còn là dịp củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Mỗi lá phiếu là sự thể hiện trách nhiệm công dân, là niềm tin gửi gắm vào những người đại diện cho mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Vì vậy, mỗi công dân, mỗi cử tri trong tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tìm hiểu đầy đủ, khách quan thông tin về người ứng cử, thực hiện quyền bầu cử một cách dân chủ, đúng pháp luật, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho Nhân dân.

Việc tham gia bầu cử đầy đủ, đúng luật là góp phần trực tiếp vào thành công chung của cuộc bầu cử, để ngày Chủ nhật, 15 tháng 3 năm 2026 thực sự trở thành ngày hội của niềm tin, của đoàn kết và của khát vọng phát triển; làm tiền đề quan trọng để đất nước ta tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ mới.

Với truyền thống yêu nước, đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao của Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng để tỉnh Phú Thọ tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, xứng đáng là tỉnh động lực của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trước thềm ngày bầu cử, xin gửi tới toàn thể cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, đoàn kết và niềm tin vào thành công của ngày hội lớn. mỗi cử tri hãy phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực tham gia bầu cử, chung tay vì tương lai phát triển của quê hương và đất nước.

Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh