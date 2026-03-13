Lá phiếu cho tương lai phát triển

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, mà còn gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng vào việc lựa chọn những đại biểu thực sự có chất lượng, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và chính quyền các cấp.

Tranh cổ động của Anh Minh

Mỗi kỳ bầu cử luôn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, nhưng cuộc bầu cử lần này diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt. Đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển cao hơn về tốc độ tăng trưởng, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng. Cùng với đó là yêu cầu tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả quản trị quốc gia. Trong bối cảnh đó, chất lượng của đội ngũ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp có ý nghĩa quyết định đối với việc hình thành những quyết sách đúng, kịp thời và khả thi.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải lựa chọn được những đại biểu thực sự có chất lượng cao - những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đây không chỉ là yêu cầu về công tác nhân sự, mà còn là yêu cầu mang tính chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Bởi lẽ, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia, ban hành hệ thống pháp luật và thực hiện chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động của bộ máy nhà nước. Chất lượng của Quốc hội trước hết phụ thuộc vào chất lượng của từng đại biểu.

Một đại biểu có chất lượng không chỉ là người có uy tín hay kinh nghiệm công tác, mà còn phải là người có năng lực tư duy chính sách, hiểu biết thực tiễn và có khả năng phản biện độc lập. Trong hoạt động lập pháp, đại biểu cần tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, xem xét kỹ lưỡng từng dự án luật, đánh giá tác động của chính sách đối với người dân và doanh nghiệp, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và ổn định của hệ thống pháp luật. Trong điều kiện đất nước đang thúc đẩy cải cách thể chế để tạo động lực phát triển, mỗi đạo luật được ban hành phải thực sự trở thành công cụ thúc đẩy đổi mới, giải phóng nguồn lực và khuyến khích sáng tạo.

Bên cạnh chức năng lập pháp, yêu cầu nâng cao hiệu quả giám sát cũng đặt ra những đòi hỏi mới đối với đại biểu. Giám sát không chỉ dừng lại ở việc chất vấn tại nghị trường, mà phải theo dõi việc thực hiện chính sách trong thực tiễn, phát hiện những bất cập trong quản lý, trong sử dụng nguồn lực công và trong tổ chức thực thi. Giám sát hiệu quả sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa lãng phí, thất thoát và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Trong một nhà nước pháp quyền, giám sát thực chất chính là cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền lực được sử dụng đúng mục đích và vì lợi ích chung.

Việc lựa chọn được đội ngũ đại biểu có chất lượng cao cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh trong nhiệm kỳ mới. Khi Quốc hội hoạt động hiệu quả, các quyết sách sẽ kịp thời và sát thực tiễn hơn; hệ thống pháp luật sẽ đồng bộ, minh bạch hơn; việc phân bổ và sử dụng nguồn lực quốc gia sẽ hợp lý hơn. Điều đó không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đối với các địa phương như Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt, việc lựa chọn đại biểu có chất lượng càng có ý nghĩa quan trọng. Sự phát triển của địa phương trong giai đoạn tới không chỉ phụ thuộc vào nguồn lực tự thân, mà còn gắn chặt với các chính sách vĩ mô về phát triển vùng, kết nối hạ tầng, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, phát triển du lịch, công nghiệp và dịch vụ. Những đại biểu thực sự có năng lực, có tiếng nói và có trách nhiệm sẽ là cầu nối hiệu quả giữa nguyện vọng của cử tri địa phương với các quyết sách ở cấp quốc gia, đồng thời góp phần đưa chính sách vào cuộc sống một cách thiết thực.

Tuy nhiên, để có được đội ngũ đại biểu chất lượng, vai trò của cử tri là hết sức quan trọng. Mỗi lá phiếu là một sự ủy thác quyền lực, và sự ủy thác ấy cần được thực hiện bằng sự cân nhắc thận trọng và trách nhiệm. Cử tri cần tìm hiểu đầy đủ thông tin về ứng cử viên, đánh giá khách quan về năng lực, phẩm chất, quá trình công tác và mức độ gắn bó với Nhân dân. Lựa chọn không nên dựa trên cảm tính hay sự quen biết, mà cần hướng tới tiêu chí cốt lõi: Ai là người có thể đại diện xứng đáng cho tiếng nói và lợi ích của mình, ai là người có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong đời sống.

Ngày bầu cử vì thế không chỉ là việc thực hiện quyền công dân, mà còn là một biểu hiện của văn hóa chính trị, văn hóa của trách nhiệm và niềm tin. Hình ảnh người dân từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi, từ người cao tuổi đến cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử, cùng hướng về các điểm bỏ phiếu luôn là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi lá phiếu được bỏ xuống là một lời gửi gắm: Nhân dân trao quyền để được phục vụ, đặt niềm tin để thấy những chuyển biến cụ thể trong đời sống.

Trong chặng đường phát triển sắp tới, đất nước cần một Quốc hội mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn, đổi mới hơn và gần dân hơn. Điều đó chỉ có thể đạt được khi đội ngũ đại biểu thực sự là những người tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Khi chất lượng đại biểu được nâng cao, hiệu lực hoạt động của Quốc hội sẽ được nâng lên, các quyết sách sẽ ngày càng sát thực tiễn hơn và bộ máy nhà nước sẽ vận hành hiệu quả hơn.

Ngày 15/3/2026 vì thế không chỉ là ngày bầu cử, mà còn là ngày Nhân dân trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng thể chế cho tương lai. Mỗi sự lựa chọn đúng đắn hôm nay sẽ góp phần tạo nên một nhiệm kỳ hiệu quả hơn, một bộ máy vững mạnh hơn và một môi trường phát triển thuận lợi hơn cho đất nước và cho từng địa phương.

Và trong dòng chảy chung ấy, mỗi lá phiếu của cử tri Phú Thọ cũng là một phần của khát vọng phát triển - khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, gìn giữ được giá trị cội nguồn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Khi mỗi lá phiếu được cân nhắc bằng trách nhiệm và niềm tin, ngày bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân - ngày hội của ý chí, của đoàn kết và của khát vọng phát triển bền vững, trường tồn của đất nước.

PGS,TS Bùi Hoài Sơn