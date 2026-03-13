Tăng ni, phật tử Phú Thọ hướng về Ngày hội non sông

Hòa chung không khí phấn khởi của cả nước hướng tới Ngày hội non sông, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tăng ni, phật tử tại các chùa trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực chuẩn bị, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người công dân đối với đất nước.

Tại nhiều cơ sở Phật giáo, các vị tăng ni đã lồng ghép nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử trong các buổi sinh hoạt, thuyết giảng, giúp phật tử hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn những đại biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Không chỉ tích cực tham gia tìm hiểu thông tin về bầu cử, đông đảo phật tử còn tuyên truyền, vận động người thân, gia đình thực hiện tốt các quy định, góp phần xây dựng không khí dân chủ, đoàn kết trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, các nhà chùa cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo không khí trang nghiêm, phấn khởi hướng về ngày hội lớn của đất nước. Nhiều tăng ni, phật tử bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào cuộc bầu cử, mong muốn lựa chọn được những đại biểu có đức, có tài, tận tâm phục vụ Nhân dân.

Không gian chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc trang nghiêm, sáng đẹp thể hiện tinh thần hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo” tiếp tục được thể hiện rõ nét khi tăng ni, phật tử không chỉ chăm lo đời sống tâm linh mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân hướng tới một kỳ bầu cử an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm công dân, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Thu Thủy