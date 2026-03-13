Rộn ràng khí thế tuyên truyền trước ngày bầu cử

Việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra khẩn trương trên khắp địa bàn tỉnh. Các địa điểm bầu cử và bỏ phiếu được trang trí trang trọng, danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, hòm phiếu và khu vực bỏ phiếu được bố trí đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh góp phần tạo khí thế vui tươi, phần khởi trong Nhân dân toàn tỉnh.

Hòa chung không khí phấn khởi của cử tri toàn tỉnh hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/3/2026, cán bộ và Nhân dân phường Kỳ Sơn đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tạo khí thế và niềm tin chào đón ngày hội non sông.

Tổ dân phố số 2, phường Kỳ Sơn phát huy hiệu quả hệ thống loa phát thanh trong công tác tuyên truyền về bầu cử

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: Công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng như: Tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội (zalo, facebook), lồng ghép trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi bộ, xóm, tổ dân phố; trang thông tin điện tử của phường (kyson.phutho.gov.vn), qua hệ thống loa phát thanh của các tổ dân phố...

Đến nay, 30/30 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường đã hoàn thành việc trang trí theo đúng quy định. Các tuyến đường, khu dân cư được dọn dẹp sạch sẽ, phát quang cây cối, thu gom rác thải; nhiều cơ quan, đơn vị và hộ dân chủ động treo cờ Tổ quốc, trang trí khu vực sinh sống, góp phần tạo diện mạo khang trang, rực rỡ trước ngày hội toàn dân.

Những ngày này trên địa bàn toàn tỉnh, tại các khu vực trung tâm như trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã, phường; nhà văn hóa các tổ dân phố và các trục đường chính, hệ thống pano tấm lớn, băng rôn và khẩu hiệu tuyên truyền đã được lắp đặt trang trọng. Những hình ảnh cổ động trực quan này không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn giúp cử tri dễ dàng tiếp cận các thông điệp về quyền, nghĩa vụ công dân cũng như tiêu chuẩn của người đại biểu dân cử.

Xã Bằng Luân trang trí trực quan tuyên truyền về ngày bầu cử.

Chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Phú Thọ triển khai công tác tuyên truyền theo 3 giai đoạn, trong đó cao điểm từ tháng 1/2026 đến ngày bầu cử 15/3/2026. Nội dung tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thứ 3; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; nguyên tắc, quy trình bầu cử và quyền, nghĩa vụ của công dân. Qua đó lan tỏa không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri, khẳng định cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Các cơ quan báo chí của tỉnh như Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã mở chuyên trang, chuyên mục; tăng thời lượng tin, bài, phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn về công tác bầu cử trên truyền hình, phát thanh, website và fanpage, phản ánh kịp thời các hoạt động theo từng giai đoạn.

Việc tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở cũng được đẩy mạnh. Các địa phương đã sử dụng loa truyền thanh, hệ thống truyền thanh cơ sở, bảng tin; tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, tổ dân phố, hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử để cán bộ, đảng viên, Nhân dân nắm rõ, hiểu đúng, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

Công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh cũng đã phát huy hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội (Zalo, Facebook, Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; các trang Fanpage chính thống) với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, hấp dẫn, lan tỏa nhanh. Đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc về bầu cử, kịp thời định hướng dư luận xã hội, giữ vững niềm tin của Nhân dân.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao cũng được tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới ngày bầu cử. Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ cơ sở phát huy vai trò nòng cốt, đưa nội dung tuyên truyền đến từng hộ gia đình, bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên tích cực vận động Nhân dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng pháp luật.

Cử tri xã Dũng Tiến rà soát danh sách cử tri trước ngày bầu cử.

Tính đến nay, các địa phương, đơn vị, sở, ban, ngành đã đăng tải 8.576 tin, bài, phóng sự trên các trang thông tin điện tử, cổng giao tiếp điện tử, mạng xã hội và hệ thống loa truyền thanh, phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng giai đoạn.

Đồng thời, 7.869 pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu đã được treo, lắp đặt tại trung tâm các xã, phường và trụ sở cơ quan, đơn vị; 13.500 cuốn tài liệu sinh hoạt chi bộ chuyên đề tuyên truyền bầu cử cũng được biên tập, xuất bản. Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân, tạo sự đồng thuận và không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử.

Dương Liễu