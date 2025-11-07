Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị

Ngày 4-11, nhân kỷ niệm Ngày Thống nhất các dân tộc của Liên bang (LB) Nga, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước LB Nga tặng Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập-Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á vì có những đóng góp nổi bật góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga trong an ninh lương thực. Anh hùng Lao động Thái Hương là đại diện duy nhất của Việt Nam vinh dự được tặng huân chương cao quý của LB Nga trong dịp này.

Từ giấc mơ sữa sạch đến cánh đồng nước Nga

Hành trình của Anh hùng Lao động Thái Hương từ vùng đất Nghĩa Đàn (Nghệ An) đến điện Kremlin là hành trình của tư duy chiến lược và khát vọng phụng sự cộng đồng. Năm 2009, bà sáng lập Tập đoàn TH, mở đầu cho một cuộc cách mạng trong ngành sữa Việt Nam, đặt nền móng cho ngành sữa tươi sạch Việt Nam với triết lý “Trân quý Mẹ Thiên nhiên, con người là chủ thể, trên nền tảng phát triển bền vững”, cùng mô hình sản xuất khép kín “từ đồng cỏ đến ly sữa”, nền tảng cho một nền nông nghiệp công nghệ cao hiện đại.

Tổng thống Vladimir Putin trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga tặng Anh hùng Lao động Thái Hương.

Chỉ sau hơn một thập kỷ, TH trở thành doanh nghiệp tiên phong trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, không chỉ góp phần nâng cao vị thế của sữa Việt Nam mà còn tạo dựng niềm tin mới về sản phẩm thật, giá trị thật và con người thật. Từ nền tảng ấy, bà Thái Hương quyết định đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới bằng một bước đi táo bạo: Đầu tư vào LB Nga trong giai đoạn nước này chịu cấm vận kinh tế.

Năm 2015, khi nhiều tập đoàn quốc tế rút lui, bà Thái Hương lựa chọn “đi ngược chiều gió”, triển khai tổng vốn đầu tư hơn 2,7 tỷ USD vào chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao trải dài từ Moscow, Kaluga, Cộng hòa Bashkortostan đến vùng Viễn Đông Primorsky, hình thành mạng lưới sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm sạch quy mô quốc gia trên đất Nga. Bà lý giải: “Trong đầu tư, quan trọng nhất là chiến lược. Điều tôi tâm đắc nhất về dự án tại Nga là tôi đã thật sự đưa ra chiến lược sản phẩm hết sức quý giá: Chọn sữa, sản phẩm nông nghiệp mang lại giá trị ngàn đời là sức khỏe cho con người. Chúng tôi chia sẻ được sự thiếu hụt về sữa trong thời kỳ cấm vận với nước Nga và nhân dân Nga. Dù chưa nhiều, nhưng đó là tấm lòng, là con đường đi: Đưa khoa học, công nghệ và khoa học quản trị vào nông nghiệp”.

3 trụ cột chính của chuỗi dự án TH tại LB Nga hiện nay đều mang tầm vóc quốc gia. Tại tỉnh Kaluga, Tập đoàn TH đã xây dựng tổ hợp trang trại bò sữa quy mô lớn kết hợp nhà máy chế biến sữa tươi sạch, ứng dụng công nghệ hiện đại của các nước tiên tiến như Đức, Thuỵ Điển, Israel... một trung tâm sản xuất sữa tươi hàng đầu của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. Tại Moscow và Kaluga, Tập đoàn TH phát triển các trang trại bò sữa công nghệ cao và chuẩn bị xây dựng nhà máy chế biến để phục vụ thị trường tiêu thụ lớn nhất nước Nga. Đồng thời triển khai hệ thống phân phối và logistics hiện đại, hình thành chuỗi sản xuất công nghệ cao khép kín cho sản phẩm TH true MILK tại Nga. Cùng với đó, tại Cộng hòa Bashkortostan, Tập đoàn TH phát triển dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp trồng cây dược liệu và chế biến thực phẩm hữu cơ, hướng tới xuất khẩu. Tại vùng Viễn Đông Primorsky, TH triển khai trang trại bò sữa quy mô 6.000 con với vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, hướng đến cung cấp sữa cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các dự án trên không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia và niềm tin khi trong thời kỳ khó khăn nhất của bạn bè, Việt Nam có một doanh nhân đã chọn đồng hành với nước Nga bằng tri thức, bằng công nghệ và trên hết, bằng trách nhiệm nhân văn.

Mong đất nở hoa và tình hữu nghị được củng cố

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, Anh hùng Lao động Thái Hương chia sẻ: “Tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ biết mình đang xúc động và hạnh phúc vì được diện kiến Tổng thống Vladimir Putin tại điện Kremlin. Để có thành tích được tôn vinh ngày hôm nay, tôi xin trân trọng cảm ơn ngài Tổng thống, cảm ơn chính quyền LB Nga và đội ngũ lãnh đạo những tỉnh tôi đã đặt chân đến để triển khai dự án. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã ủng hộ, hun đúc nên phẩm hạnh anh hùng doanh nhân trong tôi và tạo điều kiện để tôi sang đầu tư tại LB Nga. Phần thưởng này tôi sẽ giữ trọn trong tim. Tôi nguyện sẽ phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã đạt được. Đất sẽ nở hoa và tình hữu nghị được củng cố. Những nhà khoa học, những người nông dân, công dân Việt-Nga sẽ trở thành những người bạn trên những cánh đồng màu mỡ, đời nối đời sẽ ấm no, hạnh phúc”.

Trước những câu hỏi của phóng viên ngay sau lễ trao thưởng về cảm nhận đối với đất nước, con người Nga, bà Thái Hương khẳng định: “Tôi muốn nói rằng, nước Nga luôn là biểu tượng của sức mạnh, lòng nhân hậu và tinh thần kiên cường. Trong tâm thức của người Việt nói chung và bản thân tôi nói riêng, nước Nga là người bạn lớn, là những ký ức đẹp của những năm tháng học tập, lao động, cùng chia sẻ niềm tin và lý tưởng về hòa bình, công lý và tình người”.

Theo Anh hùng Lao động Thái Hương, Tập đoàn TH sẽ tiếp tục triển khai các dự án hiện có theo kế hoạch, cung cấp cho người tiêu dùng Nga những bộ sản phẩm tốt cho sức khỏe; tận dụng các thành tựu về khoa học, công nghệ và khoa học quản trị đã thành công trên thế giới, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn để khai thác triệt để lợi thế của điều kiện tự nhiên nước Nga. Đứng trước vấn đề an ninh lương thực và an toàn thực phẩm, LB Nga có đủ điều kiện thuận lợi: Nguồn đất đai rộng lớn, màu mỡ, đất sạch, nước sạch để phát triển nguồn lương thực, thực phẩm không những cho nước Nga mà còn xuất khẩu ra các nước trên thế giới; phát huy hoàn toàn lợi thế sản phẩm nông nghiệp, từ sản phẩm sạch đến organic.

Hiện nay, Tổ hợp dự án của Tập đoàn TH tại LB Nga đang được triển khai hiệu quả: Đã có trang trại ở Moscow và Kaluga với đàn bò cao sản thuần chủng gần 10.000 con, áp dụng kỹ thuật công nghệ và khoa học quản trị giúp năng suất sữa trung bình cao hàng đầu nước Nga (hơn 40 lít/ngày/con); chất lượng sữa vượt trội với độ béo 4,0% và độ đạm 3,2%, cao hàng đầu nước Nga. Tại Viễn Đông có điều kiện canh tác đặc thù, tháng 5-2024, TH đã khởi công dự án kết hợp chăn nuôi bò sữa và trồng cây ngũ cốc, cây lấy dầu. Tại Cộng hòa Bashkortostan, dự án trồng ngũ cốc và hoa màu đã đi vào hoạt động. Tại Khu công nghiệp đặc biệt Kaluga, ngày 11-5-2025, TH đã khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH có công suất 1.000 tấn/ngày (giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày, thuộc tốp nhà máy có công suất chế biến hàng đầu LB Nga) với sản phẩm đa dạng: Từ sản phẩm truyền thống của Nga như sữa tươi thanh trùng, tiệt trùng, smetana, yogurt, kefir, ryazhenka, bơ, phô mai, kem... đến các sản phẩm theo xu hướng thời đại là bảo vệ sức khỏe (chống béo phì, tim mạch, tiểu đường)... Sản phẩm của Tập đoàn TH tại LB Nga không chỉ phục vụ thị trường nội địa Nga quy mô gần 145 triệu dân mà còn hướng tới xuất khẩu sang các thị trường khác.

Nguồn qdnd.vn