Ánh sáng của niềm tin và công lý

Những ngày gần đây, mảnh đất Thanh Hóa “dậy sóng” với những người quyền cao chức trọng bỗng chốc vướng vòng lao lý. Khi ánh sáng công lý chiếu rọi, bóng tối của những thủ đoạn tinh vi, xảo trá nhất sẽ bị phơi bày, không còn chốn ẩn nấp, dung thân. Niềm tin của Nhân dân về cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” tiếp tục được củng cố, khắc sâu.

Trước thông tin hàng loạt cán bộ, đảng viên tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố vì các hành vi vi phạm pháp luật, các trang fanpage phản động, chống phá ở hải ngoại hả hê rầm rộ đăng tải các bài viết với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, dựng nên các thuyết âm mưu để kích động người dân, làm xói mòn lòng tin, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Theo chúng, đây chỉ là “mượn cớ chống tham nhũng để thanh trừ nội bộ”, “phe phái đấu đá nhau”, “chiến trường tranh giành quyền lực trước thềm Đại hội Đảng”, “biểu hiện hệ thống chính trị đã quá mục ruỗng”...

Không ai lạ gì bản chất đê hèn, tâm địa đen tối cùng những thủ đoạn bỉ ổi, ăn không nói có, thay trắng đổi đen của bè lũ phản động. Chiêu trò này chúng đã dùng đi dùng lại đến nhàm chán kể từ khi cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ta lãnh đạo, đưa lên tầm cao mới, mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn.

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Báo cáo tại cuộc họp diễn ra ngày 25/3, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã khẳng định: Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, bài bản, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ sau Phiên họp 27 (31/12/2024) đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.132 vụ/2.188 bị can, truy tố 1.201 vụ/2.373 bị can, xét xử sơ thẩm 756 vụ/1.672 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ...

Những con số trên và kết quả của cả quá trình triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta đã cho thấy quyết tâm, quyết liệt, nghiêm túc, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị với mục tiêu xây dựng “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn”.

Sự việc đáng buồn ở Thanh Hóa thêm một lần nữa khẳng định cán bộ, đảng viên không chịu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống thì dù có ở vị trí đỉnh cao quyền lực cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng công lý, trừng trị trước pháp luật. Không ai có thể vượt qua, đứng trên vòng kiểm soát của công lý, cho dù từng mang hào quang của tấm áo khoác danh vị.

Chứng kiến việc những người từng giữ trọng trách trong bộ máy công quyền bị xử lý, người dân càng thêm hiểu, tin tưởng sâu sắc rằng, ánh sáng công lý đang rọi xuống từng ngóc ngách quyền lực. Người dân có quyền được hưởng một bộ máy hành chính liêm khiết, kiến tạo, vì Nhân dân phục vụ; Đảng, Nhà nước đã và đang nỗ lực hết mình để thực hiện quyền, lợi ích chính đáng ấy.

Không chỉ là một vụ án, đây còn là thông điệp mạnh mẽ, dứt khoát mà Đảng, Nhà nước, lực lượng công an: Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không phải là khẩu hiệu trên giấy. Đó là hành động, sự kiên quyết đi đến tận cùng, dù đau đớn.

“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” - tuyên bố này đã và đang mang sức nặng của những bản án, của cánh cửa phòng giam khép lại sau lưng những quan chức từng nghĩ mình bất khả xâm phạm. Thanh lọc để vững mạnh, trưởng thành hơn. Dẫu chua xót, đau đớn, nhưng qua đây sẽ thêm một bài học xương máu, tiếng chuông cảnh tỉnh cho mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tự soi, tự sửa, chấp hành nghiêm Quy định Điều lệ Đảng, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Phát biểu tại Phiên họp 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (8/7), đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần thấy rõ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng, khẩn trương, cấp bách; bất kỳ ai có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cản trở đổi mới, cản trở sự phát triển của đất nước trong lúc này, không chỉ có tội mà còn có lỗi rất lớn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Giữ vững niềm tin với Đảng, chung sức đồng lòng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tỉnh táo, cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch là chúng ta đã và đang thiết thực đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước hùng cường, kiến tạo cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Cẩm Ninh