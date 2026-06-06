Ba nước châu Phi khởi động đường ống khí đốt xuyên Sahara

Theo kế hoạch, tuyến đường ống sẽ bắt đầu từ thành phố Warri ở miền Nam Nigeria, đi qua lãnh thổ Niger trước khi kết nối với trung tâm khí đốt Hassi R’Mel của Algeria.

Công nhân hàn đường ống làm thủ tục động thổ tại dự án đường ống khí đốt xuyên Sahara tại tỉnh Adrar (Algeria). (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Algeria, Nigeria và Niger đang đẩy nhanh triển khai Dự án Đường ống khí đốt xuyên Sahara (TSGP) dài khoảng 4.128km, với mục tiêu vận chuyển tới 30 tỷ m3 khí tự nhiên mỗi năm sang thị trường châu Âu trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Theo kế hoạch, tuyến đường ống sẽ bắt đầu từ thành phố Warri ở miền Nam Nigeria, đi qua lãnh thổ Niger trước khi kết nối với trung tâm khí đốt Hassi R’Mel của Algeria - một trong những mỏ khí tự nhiên lớn nhất châu Phi. Từ đây, khí đốt sẽ được đưa vào mạng lưới đường ống và các cảng xuất khẩu hiện có của Algeria để cung cấp cho các nước châu Âu.

Việc khởi công đoạn đường ống trên lãnh thổ Algeria đánh dấu bước tiến quan trọng đối với một trong những dự án hạ tầng năng lượng lớn nhất châu Phi.

Theo các tài liệu dự án, đoạn mới được xây dựng tại Algeria dài khoảng 1.210km, nối khu vực biên giới với Niger tới thành phố Aoulef ở miền Nam nước này, sau đó kết nối với hạ tầng sẵn có dẫn tới Hassi R’Mel.

Trong khi đó, Niger dự kiến khởi công đoạn đường ống dài khoảng 720km trên lãnh thổ nước này vào đầu năm 2027.

Dự án được kỳ vọng mở thêm tuyến xuất khẩu khí đốt cho Nigeria bên cạnh hình thức xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) bằng đường biển, đồng thời nâng cao vai trò trung chuyển của Niger và củng cố vị thế của Algeria như một trong những nhà cung cấp khí đốt quan trọng cho châu Âu. Hiện Algeria đáp ứng khoảng 12% nhu cầu nhập khẩu khí đốt của EU.

Tuy nhiên, dự án Đường ống khí đốt xuyên Sahara vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm huy động nguồn vốn, bảo đảm an ninh dọc tuyến và hoàn thiện hạ tầng tại các quốc gia tham gia.

Bên cạnh đó, dự án cũng chịu sự cạnh tranh từ kế hoạch xây dựng đường ống khí đốt Nigeria-Maroc dọc bờ Đại Tây Dương, một tuyến vận chuyển khác hướng tới thị trường châu Âu.

Theo TTXVN