Bài học pháp luật sâu sắc từ phiên tòa giả định tại Trường THPT Liễn Sơn

Ngày 17/11, tại Trường THPT Liễn Sơn, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 11 – tỉnh Phú Thọ phối hợp với nhà trường tổ chức phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh, đặc biệt là về tác hại của tệ nạn đánh bạc qua mạng – vấn nạn đang ngày càng len lỏi trong giới trẻ.

Phiên tòa được tổ chức trang nghiêm như một phiên xét xử thật, với đầy đủ các thành phần tố tụng gồm: Chủ tọa phiên tòa, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Thư ký, Luật sư, Bị cáo, đại diện gia đình bị cáo, giáo viên chủ nhiệm và lực lượng Công an hỗ trợ.

Tình huống giả định được xây dựng dựa trên vụ án đánh bạc phổ biến hiện nay, khi bị cáo Nguyễn Xuân Trường (Sinh năm 2008, trú tại xã Thái Hòa, Phú Thọ) sử dụng điện thoại truy cập trang game bài Sunwin để đánh bạc theo hình thức Tài – Xỉu. Trường đã nạp 400.000 đồng vào tài khoản game và thắng số tiền 10 triệu đồng, sau đó rút về tài khoản ngân hàng của mình. Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi đánh bạc trái pháp luật, đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Toàn cảnh phiên tòa giả định tại Trường THPT Liễn Sơn

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, trình bày do thiếu hiểu biết pháp luật, tò mò và bị lôi cuốn bởi các quảng cáo trên mạng. Bố bị cáo nghẹn ngào thừa nhận do mải đi làm, chưa quan tâm sát sao đến con để cháu bị cám dỗ bởi các trang web xấu. Giáo viên chủ nhiệm cho biết Trường vốn là học sinh thông minh nhưng thời gian gần đây sa sút học tập, nhiều biểu hiện bất thường mà nhà trường không ngờ nguyên nhân đến từ việc tham gia đánh bạc trực tuyến. Luật sư bào chữa đề nghị Tòa xem xét vì bị cáo là người chưa thành niên, hoàn cảnh gia đình khó khăn và có thái độ thành khẩn.

Phiên toàn mang ý nghĩa sâu sắc góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn

Căn cứ diễn biến phiên tòa và hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân Trường phạm tội “Đánh bạc”, xử phạt 03 năm tù giam, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và mang tính cảnh tỉnh sâu sắc đối với học sinh toàn trường.

Phiên tòa giả định không chỉ giúp học sinh hiểu rõ quy trình xét xử mà còn cho thấy hậu quả nặng nề của việc tham gia cá cược, game bài trực tuyến, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và bản thân học sinh trong việc phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật.

Chương trình đã để lại nhiều cảm xúc và bài học đắt giá, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh trong nhà trường.

Lê Minh