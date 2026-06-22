Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh: Đôn đốc các nội dung phục vụ sơ kết 6 tháng đầu năm

Chiều 22/6, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) nhằm chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì cuộc họp.

Đến thời điểm này, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan đã xây dựng kịch bản chương trình hội nghị; cơ bản hoàn thiện Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh; phóng sự minh họa do Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp thực hiện. Dự kiến, hội nghị được tổ chức vào cuối tháng 6, đầu tháng 7/2026.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác tham mưu tổ chức hội nghị.

Tại hội nghị, tỉnh sẽ ra mắt Hệ thống giám sát, điều hành tăng trưởng hai con số; công bố các bài toán lớn của tỉnh năm 2026 và ký kết hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với các bộ, trường đại học, viện nghiên cứu. Đến nay, đã xác định 6 bài toán lớn cùng các nội dung, nhiệm vụ liên quan để triển khai ký kết.

Cùng với đó, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ tổ chức không gian trưng bày các sản phẩm, kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; quy mô dự kiến khoảng 18 gian hàng của các doanh nghiệp. Các đơn vị đã hoàn thành khảo sát, xây dựng phương án trưng bày và đang lựa chọn sản phẩm, hoàn thiện nội dung, hình ảnh tuyên truyền.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để tỉnh hoạch định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trước mắt, Sở Khoa học và Công nghệ đôn đốc các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ cập nhật dữ liệu lên hệ thống giám sát, bảo đảm vận hành hiệu quả, thực chất. Đối với không gian trưng bày, cần bố trí khoa học, tạo điểm nhấn công nghệ, tăng tính tương tác, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu và thu hút doanh nghiệp tham gia.

Đối với các phóng sự, clip trình chiếu tại hội nghị, nội dung phải bám sát báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, phản ánh rõ nét những kết quả nổi bật, cách làm mới, mô hình hiệu quả. Qua đó, tạo điểm nhấn trực quan, sinh động, góp phần lan tỏa thông điệp và nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại hội nghị.

Duy Thành - Trung Kiên