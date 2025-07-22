Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Ngày 22/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp, nghe, cho ý kiến về việc tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh. Nghe Đảng uỷ UBND tỉnh báo cáo tình hình sắp xếp cơ sở nhà, đất, xe ô tô và phương án quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất; kết quả việc thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hoà Bình (cũ) và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương báo cáo công tác tổ chức kỳ họp Chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về việc tổ chức kỳ họp Chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra vào chiều ngày 23/7. Tại kỳ họp, UBND tỉnh sẽ trình Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất) giai đoạn 2022 - 2025. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh (sau hợp nhất) năm 2025. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất). Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại tỉnh Phú Thọ (sau hợp nhất). Bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh trình Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến thông qua 6 Nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong khẳng định, việc xây dựng các dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh (sau hợp nhất) là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay sau sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình thành tỉnh Phú Thọ mới. Đối với Dự thảo Quy chế làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cần thể hiện được sự hài hòa và tính tổng thể, phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, đề nghị các cơ quan tham mưu nghiên cứu đề xuất một số nội dung liên quan đến tính phân cấp, phân quyền, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của các quy chế làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn báo cáo tình hình sắp xếp cơ sở nhà, đất, xe ô tô và phương án quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với tình hình sắp xếp cơ sở nhà đất, xe ô tô và phương án quản lý, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh sau hợp nhất. Tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, gồm cả các dự án Trung ương. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Sau khi hợp nhất 3 tỉnh, việc điều chỉnh, xử lý tài sản dôi dư là nhiệm vụ cấp thiết. Vì vậy, cần sớm thành lập tổ công tác rà soát toàn bộ các tài sản, cơ sở vật chất, nhà, đất dôi dư và giao cụ thể từng đầu mối quản lý, sử dụng tránh thất thoát, hỏng hóc, lãng phí. Hoàn thành xong trước ngày 31/8. Việc bố trí tài sản dôi dư cần thực hiện theo nguyên tắc: Ưu tiên chuyển công năng làm cơ sở y tế, giáo dục, công an, quân sự, sử dụng cho các mục đích công cộng khác của địa phương như: thư viện, công viên, thiết chế văn hoá, thể thao... Đối với sắp xếp, bố trí xe ô tô, quan điểm đảm bảo 148/148 xã có xe ô tô phục vụ công tác chung. Xe tốt, đẹp ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn. Với các xe hết niên hạn, cần thanh lý và đề xuất mua mới nếu cần thiết.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đối với các dự án trọng điểm, động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cần sớm rà soát, đánh giá tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn gồm các dự án cấp tỉnh quản lý và các dự án thuộc các bộ, ngành Trung ương phê duyệt, triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các dự án triển khai theo đúng tiến độ.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Việt Phương phát biểu tại hội nghị.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Kế hoạch thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình; tờ trình dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng giữa Ban tổ chức Tỉnh uỷ với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và Thanh tra tỉnh cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Vĩnh Hà – Lê Hoàng