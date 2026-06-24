Bánh mỳ Việt giá 70.000 đồng/chiếc xuất hiện ở hơn 21.000 cửa hàng tại Nhật

- Những chiếc bánh mỳ có in bằng tiếng Việt với giá 430 yen (70.000 đồng) chuẩn bị xuất hiện tại hơn 21.000 cửa hàng tiện lợi trên khắp Nhật Bản. Đây cũng là dịp quảng bá ẩm thực Việt tới khách.

Một trong những món ăn đường phố nổi tiếng nhất của Việt Nam đang tiếp tục chinh phục thực khách Nhật Bản. Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven Nhật Bản vừa thông báo sẽ chính thức đưa bánh mì Việt Nam lên kệ hàng trên toàn quốc từ ngày 23/6.

Bước vào một cửa hàng 7-Eleven tại Nhật Bản, khách hàng dễ dàng bắt gặp những món ăn đậm chất bản địa như cơm nắm trà xanh, latte matcha hay bánh bạch tuộc.

Bánh mỳ Việt Nam sắp xuất hiện tại hơn 21.000 cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản từ lâu không chỉ giới hạn ở ẩm thực trong nước mà còn liên tục tìm kiếm những món ăn hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới để phục vụ khách hàng.

Sản phẩm mới nhất được lựa chọn là bánh mì Việt Nam - món ăn được nhiều người đánh giá là một trong những biểu tượng thành công nhất của ẩm thực giao thoa Đông - Tây.

Bánh mì Việt Nam thường sử dụng ổ bánh kiểu baguette (bánh mỳ Pháp) có kích thước nhỏ, bên trong kẹp các nguyên liệu truyền thống như thịt, đồ chua gồm cà rốt và củ cải, cùng nhiều rau mùi (ngò rí).

Món ăn này từ lâu đã rất phổ biến tại Việt Nam cũng như ở những quốc gia có cộng đồng người châu Á đông đảo.

Tuy nhiên, bánh mì chỉ mới thực sự được chú ý tại Nhật Bản trong những năm gần đây.

Theo nhận định của giới quan sát, một phần nguyên nhân là bởi phở đã chiếm được cảm tình của những thực khách Nhật yêu thích ẩm thực Việt Nam từ khá sớm.

Bánh mỳ Việt đã chinh phục nhiều thực khách tại Nhật.

Dù vậy, số lượng nhà hàng và cửa hàng bán bánh mì tại khu vực Tokyo đang tăng lên đều đặn trong những năm gần đây. Lượng người yêu thích món ăn này hiện đã đủ lớn để khiến 7-Eleven Nhật Bản quyết định tham gia thị trường.

Sản phẩm được giới thiệu mang tên "Sweet Chili Sauce Banh Mi (bánh mì sốt ớt ngọt). Trên mỗi suất ăn có in kèm cả dòng chữ tiếng Việt và tiếng Nhật. Nhân bánh gồm thịt heo quay kết hợp với đồ chua.

Theo giới thiệu từ đại diện hệ thống cửa hàng tiện lợi, sự hòa quyện giữa vị đậm đà của thịt, vị chua nhẹ từ đồ ngâm và hương thơm đặc trưng của rau mùi tạo nên trải nghiệm vừa đậm vị vừa tươi mát, rất phù hợp với thời tiết mùa hè đang đến gần tại Nhật Bản. Điểm đáng chú ý là bánh sử dụng thêm sốt ớt ngọt - loại gia vị không quá phổ biến trong bánh mì truyền thống.

Tuy nhiên, vị đại diện khẳng định, loại sốt này chỉ đóng vai trò tạo điểm nhấn trong tổng thể hương vị, thay vì lấn át các nguyên liệu khác. Hiện sản phẩm này sẽ được bán giá 430 yen (70.000 đồng).

Sản phẩm dự kiến có mặt tại các cửa hàng 7-Eleven trên toàn bộ 47 tỉnh, thành của Nhật Bản, ngoại trừ hai địa phương là Hokkaido và Okinawa.

Bên cạnh bánh mì Việt Nam, 7-Eleven Nhật Bản cũng đang mở rộng danh mục ẩm thực quốc tế với món bánh khoai tây phô mai Hàn Quốc, cho thấy xu hướng ngày càng đa dạng hóa các món ăn nước ngoài trong hệ thống cửa hàng tiện lợi lớn nhất xứ sở hoa anh đào.

Khách xếp hàng chờ mua một tiệm bánh mỳ ở Nhật.

Theo số liệu chính thức của doanh nghiệp, hiện có 21.927 cửa hàng 7-Eleven đang hoạt động tại Nhật Bản.