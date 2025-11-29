Báo Phú Thọ: Mời đọc Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 29-11-2025

Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa toàn bộ...

2025-12-01 17:13:00 baophutho.vn Ngày 1/12, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn...

Xã Toàn Thắng chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

2025-12-01 15:34:00 baophutho.vn Xã Toàn Thắng có dân số hơn 15 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 93%. Toàn xã có 22 khu dân cư thì có tới 14 khu dân cư đặc...

Xã Tề Lỗ chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ

2025-12-01 13:57:00 baophutho.vn Trong không khí sẻ chia và lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sáng 1/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ đã tổ...

Người “đánh thức” du lịch cộng đồng bản Mông

2025-12-01 13:28:00 baophutho.vn Trước đây, 2 xã Hang Kia, Pà Cò, nay hợp nhất thành xã Pà Cò từng là điểm nóng ma túy. Song cũng chính nơi đây đã có những người dám nghĩ, dám...

Phú Thọ bảo đảm an sinh xã hội cho người yếu thế

2025-12-01 11:14:00 baophutho.vn Sau khi sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, công tác an sinh xã hội của Phú Thọ tiếp tục được đặt ở vị...

Phục vụ hành chính công ở phường trọng điểm Hoà Bình

2025-12-01 08:34:00 baophutho.vn Sau sáp nhập từ 7 phường trung tâm của thành phố Hoà Bình (cũ), Hoà Bình trở thành phường có quy mô dân số lớn bậc nhất tỉnh với hơn 78.000...