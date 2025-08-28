Bế mạc Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30

Sáng 28/8, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 bước sang ngày thi đấu thứ 11, nội dung xe đạp địa hình và bế mạc.

Các vận động viên xuất phát ở nội dung băng đồng loại dần nam, nữ.

Các vận động viên đã tranh tài ở vòng loại nội dung băng đồng loại dần nam, nữ các lứa tuổi, sau đó thi đấu bán kết và chung kết nội dung này.

Các vận động viên tranh tài trên đường đua.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao HCV, HCB, HCĐ cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Các vận động viên về đích.

Nội dung băng đồng loại dần nữ lứa tuổi 16 trở xuống: Nhất - Ngô Thị Kim Bạc (An Giang), Nhì - Võ Ngọc Ngân (Đồng Tháp), Ba - Nguyễn Thị Huỳnh Như (An Giang).

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nội dung băng đồng loại dần nữ lứa tuổi 17 – 18.

Nội dung băng đồng loại dần nữ lứa tuổi 17 – 18: Nhất - Lò Thị Yến Nhàn (Sơn La), Nhì - Lê Thị Minh Thư (Thanh Hoá), Ba - Đỗ Hồng Nhung (Phú Thọ).

Nội dung băng đồng loại dần nữ lứa tuổi U23: Nhất - Nguyễn Thị Huyền Trang (An Giang), Nhì - Đinh Thị Như Quỳnh (TP. Hồ Chí Minh), Ba - Bàn Thị Vang (Lào Cai).

Nội dung băng đồng loại dần nam lứa tuổi 16 trở xuống: Nhất - Nguyễn Phú Hoà (An Giang), Nhì - Bùi Minh Trí (Hà Nội), Ba - Nguyễn Bảo Chấn (An Giang).

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nội dung băng đồng loại dần nam lứa tuổi 17 – 18.

Nội dung băng đồng loại dần nam lứa tuổi 17 – 18: Nhất - Chảo Ông Lủ Phim (Lào Cai), Nhì - Triệu Quang Việt (Hà Nội), Ba - Trần Đình Thanh (Phú Thọ).

Nội dung băng đồng loại dần nam lứa tuổi U23: Nhất - Nguyễn Văn Lãm (Thanh Hoá), Nhì - Nguyễn Thái Nhựt Anh (An Giang), Ba - Phạm Minh Đạt (Thanh Hoá).

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt giải ở các nội dung các ngày thi đấu trước.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức cũng đã trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung trong các ngày thi đấu trước. Đoàn Lào Cai đứng vị trí thứ Nhất về số HCV, HCB, HCĐ ở nội dung xe đạp địa hình.

Hương Lan