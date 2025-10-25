Bế mạc Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 37 năm thành lập Agribank - Chi nhánh Phú Thọ

{title}
Từ ngày 19 đến ngày 25/10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Phú Thọ đã tổ chức Hội thao truyền thống chào mừng 37 năm thành lập Agribank Chi nhánh Phú Thọ (1/10/1988 * 1/10/2025) và Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 37 năm thành lập Agribank - Chi nhánh Phú Thọ
Dự hội thao có hơn 200 lượt vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu theo các nội dung của các môn, gồm: Cầu lông đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ, đơn nam; bóng bàn đôi nam, đôi nữ, đơn nam; bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp; pickleball đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ; bóng đá mini nam; kéo co.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 4 và các đại biểu tặng hoa cho các đoàn VĐV tham gia Hội thao
Hội thao được tổ chức nhằm động viên cán bộ, đoàn viên và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực; xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo.
Ban tổ chức trao giải Nhất môn Bóng đá mini nam cho đoàn VĐV cụm I
Hội thao truyền thống năm 2025 không chỉ là cơ hội để các VĐV tranh tài và lan tỏa tinh thần thể thao, mà còn là cơ hội để các đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết và xây dựng mối quan hệ bền chặt. Thông qua các hoạt động của Hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe, phong trào văn hóa văn nghệ cho cán bộ, đoàn viên và đóng góp vào việc xây dựng một môi trường làm việc năng động, tích cực...
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba môn Bóng chuyền hơi cho các đội VĐV
Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần thi đấu “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, các VĐV đã cống hiến nhiều pha bóng hay, đường cầu đẹp, tạo nên không khí tranh tài kịch tính, đẹp mắt. Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐV đạt thành tích cao theo từng nội dung ở các môn thi đấu.
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam nữ lãnh đạo môn Cầu lông cho các VĐV
Trận chung kết môn Kéo co giữa đội Agribank chi nhánh Thanh Sơn và đội Agribank chi nhánh Yên Lập
Một số nội dung thi đấu của các môn trong khuôn khổ Hội thao diễn ra sáng ngày 25/10 tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh
Thi đấu nội dung đôi nam nữ môn Cầu lông giữa các đội VĐV
Thi đấu nội dung đơn nam môn Bóng bàn giữa đội Agribank chi nhánh Cẩm Khê và đội Agribank chi nhánh Yên Lập
Ngọc Lam
