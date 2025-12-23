Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tổng kết công tác năm 2025

Chiều 23/12, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh, BHXH khu vực, lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn thuộc BVĐK Hòa Bình.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tổng kết công tác năm 2025

Theo đánh giá, trong năm 2025 công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng của BVĐK Hòa Bình vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Năm 2025, BVĐK Hòa Bình được giao 905 giường bệnh kế hoạch, thực kê 935 giường. Tổng số lượt khám bệnh đạt trên 246 nghìn lượt người, bằng 133% chỉ tiêu được giao, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số lượt điều trị nội trú đạt trên 48.500 lượt người, bằng 112% kế hoạch. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 90%, ngày điều trị bình quân là 6,2 ngày.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tổng kết công tác năm 2025

Tại lễ tổng kết, BVĐK Hòa Bình được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình (cũ).

Hiện nay, BVĐK Hòa Bình được phê duyệt 12.883 danh mục kỹ thuật, chiếm 66,2% danh mục kỹ thuật theo Thông tư số 23/2024 của Bộ Y tế. Công tác chuyển tuyến được kiểm soát hiệu quả với hơn 9.000 lượt chuyển tuyến ngoại trú; 3.082 lượt chuyển tuyến nội trú, tỷ lệ chuyển tuyến chung là 4,9%. Trong năm 2025 không có trường hợp người bệnh tử vong khi điều trị ngoại trú; số ca tử vong nội trú chiếm tỷ lệ 0,2%. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh tiếp tục được duy trì ở mức cao, đạt trung bình 92,1% đối với người bệnh điều trị nội trú và 91,3% đối với người bệnh điều trị ngoại trú.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tổng kết công tác năm 2025

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế trao Bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) cho cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp về các nội dung: Nâng cao năng lực, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; các bước triển khai kỹ thuật tích cực trong điều trị ngoại khoa; tiếp tục nâng cao công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn... Hội nghị cũng đã thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2026 nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xứng đáng là đơn vị tuyến đầu của khu vực trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Nhân dịp này, tập thể BVĐK Hòa Bình, cùng 2 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh (cũ) tặng vì có thành tích trong các phong trào thi đua, các lĩnh vực công tác năm 2025.

Vân Anh


Vân Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hòa bình Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo Bệnh viện năm 2025 Điều trị Người bệnh Triển khai nhiệm vụ hội nghị Thống Nhất
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lặng thầm dệt nên những điều kỳ diệu

Lặng thầm dệt nên những điều kỳ diệu
2025-12-22 09:44:00

baophutho.vn Giữa những ca trực nối dài ngày đêm, nơi sinh nở luôn đặt con người trước lằn ranh mong manh của sự sống, hộ sinh Nguyễn Thị Thủy, khoa Sản 2,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long