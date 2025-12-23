Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tổng kết công tác năm 2025

Chiều 23/12, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh, BHXH khu vực, lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn thuộc BVĐK Hòa Bình.

Theo đánh giá, trong năm 2025 công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng của BVĐK Hòa Bình vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Năm 2025, BVĐK Hòa Bình được giao 905 giường bệnh kế hoạch, thực kê 935 giường. Tổng số lượt khám bệnh đạt trên 246 nghìn lượt người, bằng 133% chỉ tiêu được giao, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số lượt điều trị nội trú đạt trên 48.500 lượt người, bằng 112% kế hoạch. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 90%, ngày điều trị bình quân là 6,2 ngày.

Tại lễ tổng kết, BVĐK Hòa Bình được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình (cũ).

Hiện nay, BVĐK Hòa Bình được phê duyệt 12.883 danh mục kỹ thuật, chiếm 66,2% danh mục kỹ thuật theo Thông tư số 23/2024 của Bộ Y tế. Công tác chuyển tuyến được kiểm soát hiệu quả với hơn 9.000 lượt chuyển tuyến ngoại trú; 3.082 lượt chuyển tuyến nội trú, tỷ lệ chuyển tuyến chung là 4,9%. Trong năm 2025 không có trường hợp người bệnh tử vong khi điều trị ngoại trú; số ca tử vong nội trú chiếm tỷ lệ 0,2%. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh tiếp tục được duy trì ở mức cao, đạt trung bình 92,1% đối với người bệnh điều trị nội trú và 91,3% đối với người bệnh điều trị ngoại trú.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế trao Bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) cho cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp về các nội dung: Nâng cao năng lực, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; các bước triển khai kỹ thuật tích cực trong điều trị ngoại khoa; tiếp tục nâng cao công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn... Hội nghị cũng đã thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2026 nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xứng đáng là đơn vị tuyến đầu của khu vực trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Nhân dịp này, tập thể BVĐK Hòa Bình, cùng 2 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh (cũ) tặng vì có thành tích trong các phong trào thi đua, các lĩnh vực công tác năm 2025.

Vân Anh