Nước ép nha đam: 8 lợi ích và 5 nhóm người nên tránh

Nước ép nha đam (lô hội) từ lâu đã được ví như ’thần dược' cho sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về lợi ích của nước ép nha đam và những nhóm đối tượng nào cần đặc biệt lưu ý để tránh tác dụng phụ.

Nước ép nha đam (lô hội), được làm từ gel của cây lô hội, rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, đồng thời có thể hỗ trợ tiêu hóa nhờ tác dụng chống viêm.

Nước ép nha đam không chỉ là thức uống giải nhiệt mà còn chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Dưới đây là 8 lợi ích nổi bật và những điều bạn cần lưu ý trước khi sử dụng.

1. Những lợi ích của nước ép nha đam

Nên hiểu về lợi ích của nước ép nha đam và những nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý để tránh tác dụng phụ.

Cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Nha đam chứa các polyphenol - hợp chất thực vật có khả năng chống viêm và ngăn ngừa stress oxy hóa. Các chất này giúp bảo vệ tế bào, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính và làm chậm quá trình lão hóa từ bên trong.

Cải thiện tiêu hóa và giảm ợ nóng

Nhờ hàm lượng vitamin C và các enzyme tự nhiên, nước ép nha đam giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Đặc biệt, loại nước này có khả năng làm dịu niêm mạc thực quản, hỗ trợ giảm chứng ợ nóng và trào ngược dạ dày hiệu quả.

Hỗ trợ điều trị táo bón

Phần vỏ ngoài của cây nha đam chứa anthraquinones, một hợp chất có tác dụng nhuận tràng mạnh. Tuy nhiên, nên ưu tiên các sản phẩm đã được lọc bỏ nhựa (aloin) để tránh gây tiêu chảy hoặc kích ứng ruột quá mức.

Thanh lọc và giữ nước cho cơ thể

So với các loại nước giải khát có đường, nước ép nha đam ít calo và giúp bù nước rất tốt. Đây là lựa chọn lý tưởng để thanh lọc cơ thể mà không lo tăng cân, miễn là không thêm quá nhiều đường tinh luyện.

Kiểm soát đường huyết và cân nặng

Nghiên cứu cho thấy nha đam có thể làm giảm chỉ số đường huyết và mức HbA1C ở người tiền đái tháo đường. Đồng thời, nó còn hỗ trợ giảm mỡ thừa ở những người thừa cân, béo phì.

Tăng cường sức khỏe răng miệng

Nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, nước ép nha đam giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây sâu răng, giảm tình trạng viêm loét miệng (nhiệt miệng) và hỗ trợ điều trị xơ hóa dưới niêm mạc miệng.

Nuôi dưỡng làn da từ bên trong

Bổ sung nước ép nha đam hàng ngày giúp thúc đẩy sản xuất collagen, tăng độ đàn hồi và giảm nếp nhăn. Ngoài việc bôi ngoài da để trị vảy nến, chàm, việc uống đúng cách cũng giúp da sáng khỏe hơn.

Hỗ trợ bệnh viêm ruột (IBD)

Đặc tính chống viêm tự nhiên của nha đam giúp làm dịu các triệu chứng của bệnh viêm ruột mạn tính. Nó vừa giúp giảm viêm đường tiêu hóa, vừa cải thiện tình trạng táo bón do bệnh lý này gây ra.

2. Tác dụng phụ có thể xảy ra khi dùng sai cách

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc lạm dụng hoặc chế biến nước ép nha đam không đúng cách có thể dẫn đến những hệ lụy sức khỏe đáng ngại:

Rối loạn tiêu hoá: Hợp chất anthraquinone trong lớp vỏ nha đam có tác dụng nhuận tràng cực mạnh, dễ gây đau bụng, chuột rút và tiêu chảy nghiêm trọng.

Mất cân bằng điện giải: Sử dụng liều cao kéo dài có thể làm hạ kali máu, dẫn đến tình trạng yếu cơ, mệt mỏi và rối loạn nhịp tim.

Tương tác thuốc nguy hiểm: Nha đam có thể làm giảm tác dụng hoặc gây phản ứng ngược với các loại thuốc chống đông máu, thuốc lợi tiểu và thuốc điều trị tiểu đường (gây hạ đường huyết đột ngột).

Ảnh hưởng gan, thận: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ nha đam không kiểm soát có khả năng gây áp lực lên gan, dẫn đến viêm gan nhiễm độc hoặc gây kích ứng thận.

3. Những ai tuyệt đối không nên uống nước ép nha đam?

Nước ép nha đam không phải là thức uống an toàn cho tất cả mọi người. Dù tốt nhưng một số người nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng để đảm bảo an toàn. Nếu bạn thuộc các nhóm đối tượng sau, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng: