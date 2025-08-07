Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận giải thưởng Kim Cương của Tổ chức Đột quỵ thế giới

{title}
Trong khuôn khổ Hội nghị Liên minh Đột quỵ toàn cầu 2025 - WSO Global Stroke Alliance tổ chức tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao tặng giải thưởng “Kim cương” (Diamond Status) - Giải thưởng cao quý nhất trong hệ thống đánh giá chất lượng điều trị đột quỵ toàn cầu.
BSCKII Bùi Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (thứ 5 từ trái sang, hàng dưới) đại diện bệnh viện nhận giải thưởng Kim Cương của Tổ chức Đột quỵ Thế giới.
WSO Angels Awards là giải thưởng do Tổ chức Đột quỵ Thế giới trao tặng các đơn vị và trung tâm điều trị đột quỵ có hoạt động chăm sóc, điều trị đột quỵ trên phạm vị toàn cầu với 3 mức tiêu chuẩn từ thấp đến cao gồm: Vàng, Bạch Kim, Kim Cương.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tham gia WSO Angels Awards từ Quý III/2020. Năm 2022, bệnh viện đón nhận chứng nhận Vàng và chứng nhận Bạch Kim. Từ năm 2023 đến nay, bệnh viện liên tiếp nhận được chứng nhận Kim Cương - Giải thưởng danh giá nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới dành cho các đơn vị và trung tâm điều trị đột quỵ có chất lượng xuất sắc toàn diện.
Để đạt được danh hiệu này, Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đáp ứng được tối đa 10 tiêu chí khắt khe từ WSO, đặc biệt là hệ thống tiêu chí quốc tế nghiêm ngặt về tốc độ và hiệu quả xử trí đột quỵ cấp, bao gồm: Can thiệp tiêu sợi huyết (IVT) trong vòng dưới 60 phút; lấy huyết khối cơ học (MT) trong vòng dưới 90 phút (khi có chỉ định); tuân thủ đầy đủ hướng dẫn điều trị WSO/ESO; thực hiện giám sát dữ liệu lâm sàng qua nền tảng RES-Q hoặc SITS và duy trì hoạt động đào tạo chuyên môn liên tục cho đội ngũ y tế.
Người bệnh điều trị tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Cùng với sự phối hợp nhịp nhàng từ các chuyên khoa tại bệnh viện, trung bình mỗi tháng, Trung tâm Đột quỵ điều trị khoảng 600 lượt người bệnh, trong đó khoảng 150 người bệnh đột quỵ não cấp. Với sự phối hợp đa mô thức trong điều trị người bệnh đột quỵ cấp từ tiêu sợi huyết cho tới các phương pháp can thiệp chuyên sâu, phục hồi chức năng toàn diện, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh đột quỵ trong khu vực.
Chứng nhận Kim Cương là minh chứng rõ nét cho sự chuyên nghiệp, hiệu quả và chuẩn hóa trong cấp cứu và điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế của bệnh viện, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong, giảm di chứng do đột quỵ não.
Hà Trang
