1000 ngày vàng - chìa khóa cho chiều cao, trí tuệ và miễn dịch vượt trội

Từ khi thụ thai đến 2 tuổi, là “giai đoạn vàng” quyết định tầm vóc, trí tuệ và sức đề kháng của trẻ về sau. Vậy làm thế nào để cha mẹ tận dụng tối đa cơ hội của 1000 ngày vàng?

Nền tảng 1000 ngày đầu đời

1000 ngày đầu đời được tính từ khi bà mẹ bắt đầu mang thai (khoảng 270 ngày) cho đến khi trẻ được 24 tháng tuổi (730 ngày). Đây là giai đoạn có tốc độ phát triển sinh học nhanh chóng và mạnh mẽ nhất, đặt nền móng vững chắc cho sức khỏe, tầm vóc và khả năng phát triển của trẻ trong suốt cuộc đời.

Dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời là nền tảng quan trọng.

Về chiều cao: Tốc độ tăng trưởng chiều cao của trẻ đạt đỉnh điểm trong giai đoạn này. Theo BS.CKI. Lê Thị Loan, Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em - Viện Dinh dưỡng Quốc gia: "Chiều cao của trẻ tăng rất nhanh trong 2 năm đầu đời, có thể đạt tới 60% tổng chiều cao khi trưởng thành".

Ngay từ tháng thứ 4 của thai kỳ, hệ thống xương của bé đã phát triển mạnh. Sau sinh, chiều cao trẻ tiếp tục tăng vọt: 3 tháng đầu mỗi tháng tăng 3-3,5cm; 3 tháng tiếp theo tăng 2cm mỗi tháng; và 6 tháng cuối tăng 1-1,5cm mỗi tháng, giúp trẻ đạt 70-75cm khi 12 tháng tuổi. Sau 1 tuổi, trung bình mỗi năm trẻ tăng thêm 5cm. “Nếu thiếu hụt dinh dưỡng trong giai đoạn này, đặc biệt là thiếu sữa mẹ, hoặc ăn dặm sai cách (thiếu kẽm, canxi, vitamin D, protein), trẻ dễ bị suy dinh dưỡng thấp còi, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm vóc sau này” BS. Loan cảnh báo.

Về trí tuệ: Não bộ của trẻ là cơ quan phát triển nhanh nhất trong 1000 ngày vàng. Bắt đầu hình thành từ tuần thứ 5 thai kỳ và đạt 80% trọng lượng não trưởng thành khi trẻ được 2 tuổi. BS. Loan giải thích: "Đây là giai đoạn quan trọng của sự phát triển hoàn thiện về cấu trúc và chức năng của não bộ, là nền tảng cho nhận thức, hành vi, kỹ năng, cảm xúc và vận động".

Sự thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng thiết yếu có thể gây hậu quả nghiêm trọng: thiếu acid folic dẫn đến dị tật ống thần kinh; thiếu choline, DHA ảnh hưởng tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh và myelin; thiếu sắt tác động đến quá trình chuyển hóa năng lượng não bộ; thiếu iốt gây chứng đần độn; và thiếu glucose làm giảm khả năng nhận thức. Do đó, dinh dưỡng đầy đủ và đúng cách là yếu tố then chốt cho sự phát triển trí tuệ tối ưu.

Về miễn dịch: Dinh dưỡng đóng vai trò cốt lõi trong việc điều chỉnh và thiết lập hệ miễn dịch non nớt của trẻ. Đáng chú ý, 70-80% tế bào miễn dịch của cơ thể nằm ở đường tiêu hóa. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh phụ thuộc trực tiếp vào việc thiết lập hệ vi sinh đường tiêu hóa khỏe mạnh, vốn có liên quan chặt chẽ đến dinh dưỡng. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng vô giá với các yếu tố tăng cường miễn dịch như IgA, Cytokines, Lactoferrin. Trẻ không được bú mẹ sớm, đầy đủ và kéo dài đến 2 tuổi rất dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. Thêm vào đó, thiếu hụt vi chất dinh dưỡng trong thời kỳ bào thai ảnh hưởng xấu đến chức năng tuyến ức, tế bào Lympho, tác động tiêu cực đến "lập trình miễn dịch" của trẻ. Thiếu vitamin A, kẽm cũng khiến trẻ dễ mắc tiêu chảy, viêm phổi.

Những sai lầm cần tránh

Mặc dù nhận thức về tầm quan trọng của 1000 ngày vàng ngày càng tăng, nhưng thực tế vẫn tồn tại những sai lầm phổ biến trong ăn uống của mẹ bầu và mẹ cho con bú, vô tình làm lãng phí “giai đoạn vàng” này. Từ thực tế, BS.CKI. Lê Thị Loan chỉ ra một số sai lầm thường gặp.

Mẹ cần lưu ý chế độ ăn uống để tạo nền tảng sức khỏe cho trẻ

Đầu tiên, mẹ ăn nhiều nhưng thiếu chất. Nhiều bà mẹ chỉ tập trung vào việc ăn thật nhiều mà quên đi chất lượng bữa ăn, dẫn đến dư thừa tinh bột nhưng lại thiếu hụt nghiêm trọng các vi chất quan trọng như sắt, kẽm, DHA, choline, acid folic. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của thai nhi và sức khỏe của mẹ.

Tiếp theo, trẻ không được bú mẹ đủ và bú sớm, hay được cho ăn bổ sung không đúng cách. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Nhiều gia đình cho trẻ ăn bột quá sớm, hoặc kéo dài việc ăn cháo loãng, khiến bữa ăn thiếu đa dạng và đặc biệt là thiếu chất béo - yếu tố then chốt cho sự phát triển trí não.

Ngoài ra, tình trạng lạm dụng việc tự uống thuốc hoặc thực phẩm chức năng không cần thiết còn tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe không đáng có cho cả mẹ và bé. Nhiều mẹ bỏ qua bữa ăn đủ chất nhưng lại tin tưởng vào các viên uống thay thế mà không có đủ căn cứ khoa học, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Để đảm bảo dinh dưỡng tối ưu và tận dụng hiệu quả 1000 ngày vàng, BS.CKI. Lê Thị Loan khuyến nghị mẹ bầu cần xây dựng chế độ ăn uống cân đối, đa dạng, đủ các nhóm chất cần thiết: tinh bột, đạm, béo, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt quan trọng là bổ sung acid folic ít nhất 1 tháng trước khi mang thai và sắt trong suốt thai kỳ theo đúng chỉ định của bác sĩ để phòng ngừa dị tật bẩm sinh và thiếu máu.

Tới giai đoạn sau sinh nên cho bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục bú mẹ đến 24 tháng. "Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo và không thể thay thế, chứa đầy đủ chất kháng thể, DHA, chất béo tốt và các enzyme miễn dịch cần thiết cho sự phát triển vượt trội của trẻ. Đây là nền tảng vàng cho hệ miễn dịch và sự phát triển trí não của con" - BS. Loan khẳng định.

Cuối cùng, cho trẻ ăn dặm đúng thời điểm và đa dạng thực phẩm. Bắt đầu cho trẻ ăn dặm từ 6 tháng tuổi, khi hệ tiêu hóa đã sẵn sàng. Đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ đủ 4 nhóm thực phẩm cơ bản: bột (ngũ cốc), đạm (thịt, cá, trứng, đậu), béo (dầu, mỡ), và rau quả. Cha mẹ không nên cho trẻ ăn cháo loãng kéo dài hay bổ sung muối, đường quá sớm, bởi điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển vị giác mà còn tạo thói quen ăn uống không lành mạnh cho trẻ về sau.

Nhìn chung, 1000 ngày đầu đời là giai đoạn vàng không thể quay lại, là “cửa sổ vàng” để tối ưu hóa tiềm năng phát triển của con. Bằng cách hiểu đúng tầm quan trọng và thực hiện dinh dưỡng một cách khoa học, cha mẹ có thể đặt nền móng vững chắc cho một tương lai khỏe mạnh, thông minh và tràn đầy năng lượng.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)