Cách bổ sung thực phẩm giàu vitamin C giúp người nhiễm cúm A nhanh khỏi

Đối với các thể bệnh cúm, trong đó có cúm A, nguyên tắc điều trị chủ yếu là giảm triệu chứng và chăm sóc hỗ trợ. Việc bổ sung dinh dưỡng tăng cường sức đề kháng là yếu tố quan trọng giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục.

1. Dinh dưỡng đầy đủ là yếu tố quan trọng giúp người bệnh cúm A nhanh hồi phục

Cúm A là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus gây ra và có khả năng lây lan nhanh chóng, nhất là trong điều kiện thời tiết hiện nay. Tuy nhiên, vai trò của dinh dưỡng đôi khi bị xem nhẹ khi chúng ta bị ốm trong khi cơ thể chiến đấu với virus, hệ thống miễn dịch cần nguồn năng lượng và dưỡng chất lớn.

Người mắc cúm A thường mệt mỏi, chán ăn dẫn đến suy kiệt năng lượng. Nếu không được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, hệ miễn dịch sẽ thiếu “nguyên liệu” để chiến đấu với virus, làm chậm quá trình khỏi bệnh và tăng nguy cơ biến chứng.

Vì vậy, bên cạnh dùng thuốc thì dinh dưỡng trong giai đoạn này không chỉ giúp cung cấp năng lượng mà còn là liệu pháp tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Người mắc cúm A thường mệt mỏi, chán ăn.

Theo TS.BS. Phạm Thị Bích Thủy, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, đối với các thể bệnh cúm thông thường, việc điều trị chủ yếu là giảm các triệu chứng do bệnh gây ra như: sốt, đau đầu, đau mỏi người... Bệnh nhân cần được điều trị chăm sóc theo đúng hướng dẫn cho đến khi khỏi bệnh.

Bên cạnh việc điều trị theo chỉ định, cần phải chú ý bổ sung dinh dưỡng giúp cơ thể nhanh hồi phục bằng cách: Ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Ăn thức ăn dễ tiêu. Uống nhiều nước. Bổ sung vitamin. Ăn nhiều rau quả, trái cây tươi giàu vitamin C (chanh, cam, quýt...) để tăng cường sức đề kháng chống lại virus gây bệnh.

2. Lợi ích của thực phẩm giàu vitamin C với người mắc bệnh cúm

Thực phẩm giàu vitamin C mang lại nhiều lợi ích quan trọng đối với người mắc bệnh cúm nhờ vai trò của nó trong việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch và giảm nhẹ triệu chứng.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh có khả năng kích thích sản xuất và tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch giúp cơ thể chống lại virus tốt hơn.

Bằng cách bảo vệ tế bào miễn dịch khỏi tổn thương, vitamin C có thể giúp làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cảm cúm.

Các nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung đủ vitamin C (cùng với kẽm) vào chế độ ăn uống có thể giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, rút ngắn thời gian mắc bệnh và đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Uống nước cam giúp bổ sung vitamin C và phòng ngừa mất nước.

3. Cách bổ sung vitamin C tốt cho người bị cúm A

Thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên từ lâu đã được công nhận là nguồn cung cấp vitamin C hiệu quả. Vì cơ thể chúng ta không dự trữ hoặc tự tổng hợp vitamin C nên việc bổ sung nhiều trái cây và rau quả giàu vitamin C vào chế độ ăn uống là vô cùng quan trọng.

Trong chế độ ăn của người bệnh cúm, ngoài chú ý đảm bảo các thực phẩm chứa đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng được chế biến dưới dạng lỏng, mềm (như cháo, súp, các món hầm nhừ, nước hầm rau củ...) nên cho người bệnh ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

Các loại trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh, bưởi, dưa hấu...) thường chứa nhiều nước và khoáng chất, giúp bù đắp lượng nước và điện giải. Ngoài các loại nước lọc, nước canh thì uống nước trái cây giàu vitamin C như nước cam, nước chanh tươi, nước dưa hấu... đều rất tốt để phòng ngừa mất nước do sốt và giảm mệt mỏi.

Một số loại rau như: bông cải xanh, cải bó xôi, cải thìa... rất giàu vitamin C, có thể thái nhỏ nấu canh. Lưu ý: vitamin C rất dễ bị phá hủy bởi nhiệt, do đó nên nấu rau vừa chín để giữ lại tối đa hàm lượng vitamin.

Nếu người bệnh mệt, biếng ăn, nên chia nhỏ bữa ăn thành 5-6 bữa nhỏ trong ngày giúp dễ ăn và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Các bác sĩ lưu ý: Trong quá trình chăm sóc người bệnh cúm A tại nhà cần theo dõi nếu có một trong các dấu hiệu: sốt kéo dài, ho nhiều, ho có đờm, đau đầu nhiều, đau tai, tức ngực, nôn... cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế để xử trí kịp thời.

TS (biên soạn) ( Theo suckhoedoisong.vn)