Không khí lạnh mạnh sắp tràn xuống miền Bắc

Từ ngày 17/11, không khí lạnh với cường độ mạnh nhất từ đầu mùa sẽ tràn xuống khiến nhiệt độ miền Bắc thấp nhất dưới 5 độ C, miền Trung mưa lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống, ngày 17/11 tràn đến Đông Bắc Bộ đầu tiên, sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ, gây mưa rào và giông.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo hôm nay Hà Nội 21-28 độ C, sau đó giảm dần đến giữa tuần sau còn 14-18 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) thứ tư tuần sau rét nhất, xuống 5-10 độ C.

Bắc Trung Bộ cũng sẽ chịu tác động của không khí lạnh từ ngày 17/11, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Người Hà Nội trong đợt rét năm 2024. Ảnh: Giang Huy

Không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông sẽ gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa. Tổng lượng mưa cả đợt từ đêm 15/11 đến hết đêm 18/11 ở Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 300-600 mm, cục bộ trên 800 mm.

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía đông tỉnh Đăk Lăk, Khánh Hòa mưa 150-300 mm, cục bộ trên 500 mm; phía tây Quảng Ngãi đến Đăk Lăk mưa 100-200 mm, cục bộ trên 350 mm.

Ngoài giảm nhiệt độ và mưa, không khí lạnh tràn xuống cũng sẽ gây ra gió đông bắc mạnh cấp 3-4 trên đất liền, ven biển cấp 4-5.

Ở trên biển, từ chiều 17/11, vịnh Bắc Bộ gió cấp 7-8, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5 m. Bắc Biển Đông gió cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6 m. Từ ngày 18/11, Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt rét này có khả năng xảy ra sương muối, ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

