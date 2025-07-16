Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 230 đơn vị máu sau một ngày kêu gọi

{title}
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế, các đơn vị, cá nhân... trên địa bàn tỉnh, từ chiều ngày 15/7 đến nay, hàng trăm tình nguyện viên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để trao tặng những “giọt hồng” quý giá, tiếp thêm hy vọng cho những người bệnh đang cần máu trong cấp cứu và điều trị.
Các tình nguyện viên hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Chỉ sau một ngày kêu gọi, Bệnh viện đã tiếp nhận được hơn 230 đơn vị máu thuộc các nhóm máu A, B, O, AB, từ các tình nguyện viên đến từ khắp các xã, phường trên địa bàn tỉnh mới. Với tấm lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia cao cả, những người con Đất Tổ đã cùng đoàn kết nhân lên những hành động đẹp, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc.
Để nguồn máu cứu người luôn được duy trì ổn định, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tiếp nhận hiến máu tất cả các nhóm máu và tất cả các ngày trong tuần (cả thứ Bảy và Chủ nhật). Các tình nguyện viên đến hiến máu vui lòng liên hệ:
ĐỊA ĐIỂM HIẾN MÁU:
Khoa Truyền máu - Tầng 1, Nhà C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Thời gian: Tất cả các ngày trong tuần
SĐT: 0867.575.689 hoặc Hotline: 1800.888.989
Hà Trang
