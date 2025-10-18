Chú trọng bữa ăn cho người bệnh

Bữa ăn góp phần quan trọng vào quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Nhận thức rõ vai trò đó, Bệnh viện Đa khoa Việt Đức đã chú trọng tổ chức bữa ăn theo hướng khoa học, đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm, phù hợp với từng tình trạng bệnh lý.

Người bệnh được phục vụ các bữa ăn tại phòng điều trị

Trung bình mỗi ngày, Khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Việt Đức cung cấp khoảng 1.000 suất ăn phục vụ người bệnh, người nhà và cán bộ, nhân viên y tế. Với số lượng lớn như vậy, công tác tổ chức, vận hành, kiểm tra giám sát từ khâu đầu vào đến khi suất ăn đến tay người bệnh luôn được triển khai chặt chẽ, khoa học...

Khoa Dinh dưỡng giữ vai trò nòng cốt trong toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn. Ngay từ khâu chọn nguyên liệu, Bệnh viện đã xây dựng danh sách các nhà cung cấp thực phẩm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định chất lượng định kỳ. Trước khi đưa vào sơ chế, toàn bộ thực phẩm đều được kiểm tra, test nhanh. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đông lạnh, không chế biến trước nhiều ngày; toàn bộ nguyên liệu đều tươi sống, sơ chế và nấu trong ngày để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng và bảo đảm an toàn. Một điểm đáng chú ý là quy trình chế biến tại đây được tổ chức theo mô hình bếp ăn một chiều. Các khu vực từ tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, chia suất và vận chuyển được phân tách rõ ràng, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn chéo...

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Linh – Trưởng Khoa Dinh dưỡng cho biết: “Việc kiểm soát an toàn thực phẩm được chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt. Trước chế biến, toàn bộ nguyên liệu, dụng cụ, nhân sự đều phải được kiểm tra; trong quá trình chế biến, việc giám sát được duy trì liên tục; sau chế biến, thực phẩm được nghiệm thu chất lượng, sau đó mới chia suất ăn theo chế độ của từng người bệnh.”

Nhân viên bếp ăn chia các suất ăn cho người bệnh theo bữa

Hàng ngày, Khoa Dinh dưỡng tiến hành sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, theo dõi khả năng hấp thu của từng người bệnh để chỉ định khẩu phần phù hợp. Mỗi suất ăn là một chỉ định chuyên môn, được xây dựng dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ điều trị và chuyên gia dinh dưỡng.

Bà Nguyễn Đào ở khu 4, phường Vân Phú đang điều trị bệnh lý nền tiểu đường tại Bệnh viện chia sẻ: “Tôi thấy đồ ăn của bệnh viện hợp khẩu vị và phù hợp với bệnh của tôi nên yên tâm hơn khi không phải lo chuyện ăn uống mà tập trung phối hợp với bác sĩ để chữa bệnh”.

Bệnh viện còn thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn về dinh dưỡng lâm sàng, an toàn thực phẩm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm bếp và nhân viên y tế... để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ.

Anh Thơ