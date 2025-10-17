Phú Thọ dự kiến sắp xếp 494 trạm y tế thành 148 trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường

{title}
{publish}
{head}
Nhằm đảm bảo thống nhất về tổ chức bộ máy của trạm y tế trong toàn tỉnh, sau khi xem xét đề nghị của Sở Y tế, ngày 15/10, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn gửi UBND các xã, phường yêu cầu thực hiện sắp xếp trạm y tế trên địa bàn.
Trạm Y tế Xuân An, xã Xuân Viên được đầu tư cơ sở vật chất khang trang nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân.
Theo đó, về tổ chức bộ máy, thực hiện sáp nhập, hợp nhất nguyên trạng các trạm y tế hiện nay (trong phạm vi địa bàn xã, phường) để thành lập 1 trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường; lựa chọn 1 trạm y tế có địa điểm gần trung tâm chính trị, hành chính của xã, phường mới, có điều kiện thuận lợi cho cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân để làm trụ sở chính. Tên của trạm y tế lấy theo tên của xã, phường mới. Các trạm y tế còn lại của xã, phường được xác định là điểm y tế trực thuộc trạm y tế xã, phường. Tên của điểm y tế lấy theo tên của trạm y tế hiện nay.
Về nhân lực, mỗi xã, phường có 1 trưởng trạm, mỗi điểm y tế có 1 phó trưởng trạm. UBND xã, phường quyết định thành lập trạm y tế, tổ chức điểm y tế; thực hiện sắp xếp, bố trí nhân lực và bổ nhiệm trưởng trạm, phó trưởng trạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
UBND các xã, phường căn cứ các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và UBND tỉnh khẩn trương thực hiện sắp xếp trạm y tế đảm bảo theo quy định, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế.
Hồng Nhung
Thịt lợn là một trong những loại thịt phổ biến nhất nhưng ít người chú ý tới giá trị dinh dưỡng của nó. Không chỉ là nguồn cung cấp protein dồi dào cho cơ bắp, thịt lợn còn...
Gạo lứt có nhiều lợi ích cho sức khỏe vì hàm lượng chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, với một số nhóm người, gạo lứt có thể không phù hợp hoặc cần thận trọng khi ăn.
5 năm đầu đời là “thời điểm vàng” để xây nền sức khỏe và trí tuệ cho trẻ. Bỏ lỡ giai đoạn này, mọi nỗ lực sau đó gần như chỉ là sự bù đắp không trọn vẹn.
baophutho.vn Chiều 16/10, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đã ký kết Hợp tác chuyên...
Đột quỵ (tai biến mạch máu não) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên toàn thế giới. Vậy có cách nào ngăn ngừa đột quỵ hay không?
Gạo lứt mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nhưng điểm hạn chế là thường khó ăn (bị khô hoặc cứng) hơn so với gạo trắng. Vậy có những bí quyết hay phương pháp nào để...
Làm thế nào để xây dựng bữa ăn cho con đầy đủ dưỡng chất, dễ áp dụng ngay tại nhà? Theo PGS.TS Bùi Thị Nhung, chìa khóa nằm ở việc hiểu đúng 4 nhóm chất cơ bản và áp dụng linh...