Phú Thọ dự kiến sắp xếp 494 trạm y tế thành 148 trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường

Nhằm đảm bảo thống nhất về tổ chức bộ máy của trạm y tế trong toàn tỉnh, sau khi xem xét đề nghị của Sở Y tế, ngày 15/10, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn gửi UBND các xã, phường yêu cầu thực hiện sắp xếp trạm y tế trên địa bàn.

Trạm Y tế Xuân An, xã Xuân Viên được đầu tư cơ sở vật chất khang trang nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân.

Theo đó, về tổ chức bộ máy, thực hiện sáp nhập, hợp nhất nguyên trạng các trạm y tế hiện nay (trong phạm vi địa bàn xã, phường) để thành lập 1 trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường; lựa chọn 1 trạm y tế có địa điểm gần trung tâm chính trị, hành chính của xã, phường mới, có điều kiện thuận lợi cho cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân để làm trụ sở chính. Tên của trạm y tế lấy theo tên của xã, phường mới. Các trạm y tế còn lại của xã, phường được xác định là điểm y tế trực thuộc trạm y tế xã, phường. Tên của điểm y tế lấy theo tên của trạm y tế hiện nay.

Về nhân lực, mỗi xã, phường có 1 trưởng trạm, mỗi điểm y tế có 1 phó trưởng trạm. UBND xã, phường quyết định thành lập trạm y tế, tổ chức điểm y tế; thực hiện sắp xếp, bố trí nhân lực và bổ nhiệm trưởng trạm, phó trưởng trạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

UBND các xã, phường căn cứ các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và UBND tỉnh khẩn trương thực hiện sắp xếp trạm y tế đảm bảo theo quy định, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế.

Hồng Nhung