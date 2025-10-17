Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ dự kiến sắp xếp 494 trạm y tế thành 148 trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường

Nhằm đảm bảo thống nhất về tổ chức bộ máy của trạm y tế trong toàn tỉnh, sau khi xem xét đề nghị của Sở Y tế, ngày 15/10, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn gửi UBND các xã, phường yêu cầu thực hiện sắp xếp trạm y tế trên địa bàn.

Phú Thọ dự kiến sắp xếp 494 trạm y tế thành 148 trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường

Trạm Y tế Xuân An, xã Xuân Viên được đầu tư cơ sở vật chất khang trang nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân.

Theo đó, về tổ chức bộ máy, thực hiện sáp nhập, hợp nhất nguyên trạng các trạm y tế hiện nay (trong phạm vi địa bàn xã, phường) để thành lập 1 trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường; lựa chọn 1 trạm y tế có địa điểm gần trung tâm chính trị, hành chính của xã, phường mới, có điều kiện thuận lợi cho cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân để làm trụ sở chính. Tên của trạm y tế lấy theo tên của xã, phường mới. Các trạm y tế còn lại của xã, phường được xác định là điểm y tế trực thuộc trạm y tế xã, phường. Tên của điểm y tế lấy theo tên của trạm y tế hiện nay.

Về nhân lực, mỗi xã, phường có 1 trưởng trạm, mỗi điểm y tế có 1 phó trưởng trạm. UBND xã, phường quyết định thành lập trạm y tế, tổ chức điểm y tế; thực hiện sắp xếp, bố trí nhân lực và bổ nhiệm trưởng trạm, phó trưởng trạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

UBND các xã, phường căn cứ các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và UBND tỉnh khẩn trương thực hiện sắp xếp trạm y tế đảm bảo theo quy định, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế.

Hồng Nhung


Hồng Nhung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh phường Trạm y tế Sắp xếp Thống Nhất Quản lý Phú thọ ubnd xã Chăm sóc sức khỏe Sở y tế
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

4 nhóm người không phù hợp ăn gạo lứt

4 nhóm người không phù hợp ăn gạo lứt
2025-10-17 11:12:00

Gạo lứt có nhiều lợi ích cho sức khỏe vì hàm lượng chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, với một số nhóm người, gạo lứt có thể không phù hợp hoặc cần thận trọng khi ăn.

Mẹo ăn gạo lứt cho người mới bắt đầu

Mẹo ăn gạo lứt cho người mới bắt đầu
2025-10-16 08:14:00

Gạo lứt mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nhưng điểm hạn chế là thường khó ăn (bị khô hoặc cứng) hơn so với gạo trắng. Vậy có những bí quyết hay phương pháp nào để...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long