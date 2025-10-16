Hợp tác chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Chiều 16/10, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đã ký kết Hợp tác chuyên môn toàn diện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Theo đó, nội dung ký kết tập trung vào việc hợp tác chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới trong y tế. Đồng thời, cùng nhau xây dựng mô hình quản trị bệnh viện hiện đại, hướng đến người bệnh và cộng đồng.

TTƯT. ThS. Ma Thị Hiền (phải) và TS.BS. Nguyễn Đức Long (trái) đại diện ký kết thỏa thuận

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS. Nguyễn Đức Long - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết: Bệnh viện luôn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và tăng cường hợp tác chuyên môn với các đơn vị trong và ngoài hệ thống y tế công lập. Sau khi hợp tác với Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sẵn sàng hỗ trợ các chuyên khoa trong việc tổ chức đào tạo, cầm tay chỉ việc và trong các nghiên cứu khoa học. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới, hướng tới lợi ích chung là sức khỏe của Nhân dân”

Cũng tại buổi lễ, đại diện phía Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc, TTƯT. ThS. Ma Thị Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ về hành trình kiến tạo một cơ sở y tế gắn chặt chuyên môn giữa tuyến Trung ương và địa phương, hướng tới sứ mệnh cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, chất lượng cao cho cộng đồng.

Sự hợp tác này sẽ mang lại những giá trị thiết thực, tạo ra cơ hội phát triển mới cho đội ngũ y bác sĩ hai bệnh viện và quan trọng hơn hết là mang lại lợi ích to lớn cho người bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ Nhân dân.

Buổi ký kết thành công tốt đẹp, hướng đến xây dựng mô hình quản trị bệnh viện hiện đại

Sự kiện hợp tác không chỉ mở ra hướng phát triển bền vững và toàn diện cho cả hai bệnh viện mà còn góp phần thúc đẩy hệ thống y tế Việt Nam phát triển đồng đều, lấy người bệnh làm trung tâm, gắn kết tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, vì sức khỏe cộng đồng.

Lê Minh