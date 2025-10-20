Cách phân biệt thịt trâu và thịt bò để không bị ’móc túi'

Gần đây, thịt trâu được gian thương “hô biến” thành thịt bò cao cấp để bán với giá cao hơn. Nếu không tinh ý, người tiêu dùng rất dễ mua nhầm, vừa mất tiền, vừa tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe do hóa chất.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - Nguyên cán bộ Viện công nghệ sinh học và thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết, thịt trâu và thịt bò đều là loại thịt đỏ giàu dinh dưỡng, được sử dụng phổ biến trong bữa ăn của người Việt. Nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao, thịt trâu và bò thường được lựa chọn để chế biến các món ăn bồi bổ như hầm, nướng, xào, hoặc nhúng lẩu.

Thịt bò thường có lẫn mỡ, trong khi đó thịt trâu gần như không có. Ảnh minh họa

Về hình thức, thịt trâu và bò đều có màu đỏ sậm hơn so với các loại thịt trắng như thịt lợn hay gà, khi nấu chín thì đều dai và thơm đặc trưng. Cả hai loại thịt này đều có thể tận dụng nhiều phần như bắp, nạm, gân, lưỡi hay đuôi để chế biến đa dạng món ăn.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, việc phân biệt thịt trâu và thịt bò bằng mắt thường không quá dễ vì chúng có nhiều điểm tương đồng về màu sắc và kết cấu. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, thịt trâu và thịt bò sẽ có những điểm khác nhau, cụ thể:

1. Màu sắc – dấu hiệu dễ nhận thấy nhất

Thịt trâu thường có màu đỏ sậm, ngả tím, còn thịt bò đỏ tươi hoặc đỏ hồng hơn.

Mỡ bò có màu vàng nhạt, mềm, dính chặt vào thớ thịt. Trong khi đó, thịt trâu hầu như không có mỡ, nếu có thì lớp mỡ mỏng, trắng nhạt và dễ bong.

2. Mùi – yếu tố quan trọng khi chọn thịt

Thịt bò có mùi thơm đặc trưng, khi nấu lên tỏa hương hấp dẫn, dễ nhận biết.

Thịt trâu có mùi nặng hơn, hơi tanh, nhất là khi còn sống hoặc chế biến chưa kỹ.

Chỉ cần ngửi kỹ, người tiêu dùng có thể nhận ra sự khác biệt này, đặc biệt là ở phần thịt bắp hoặc thịt vai.

Thịt trâu hay thịt bò đều chứa nhiều chất dinh dưỡng. Ảnh minh họa

3. Thớ thịt và độ đàn hồi

Nhìn bề mặt miếng thịt thì thịt bò có thớ nhỏ, mịn, mềm; khi ấn tay vào thấy đàn hồi tốt, vết lõm nhanh chóng biến mất.

Thịt trâu thớ to, dài, săn và cứng hơn; độ đàn hồi kém, khi ấn tay vào vết lõm lâu trở lại.

Khi nấu chín, thịt bò chuyển sang màu nâu nhạt, mềm và thơm, còn thịt trâu vẫn giữ màu sẫm, ăn hơi dai.

"Để đảm bảo an toàn, tốt nhất khi chọn mua thực phẩm nói chung hay các loại thịt nói riêng, người tiêu dùng nên mua tại những cửa hàng, siêu thị uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Không chọn thịt quá đỏ, bóng. Nếu thịt có giả rẻ bất thường, nên cảnh giác", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nói.

