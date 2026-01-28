Bí kíp ăn dâu tây giúp giảm cân, trắng da ‘siêu tốc’ cho chị em đón Tết

Tết đang cận kề, nên ăn gì vừa có vóc dáng thon gọn, vừa có làn da trắng mịn đón Xuân? Dâu tây vừa ngon, vừa có hàm lượng calo rất thấp, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Đây chính là loại trái cây giúp chị em đạt được cả hai mục tiêu này một cách an toàn.

1. Ăn dâu tây giúp giảm cân và trắng da như thế nào?

Dâu tây nằm trong danh sách những loại trái cây hàng đầu giúp giảm cân nhờ hàm lượng calo rất thấp, giàu chất xơ, chất chống oxy hoá, đặc biệt là lượng vitamin C rất cao. Các chất chống ô xy hoá trong dâu tây trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV giúp da sáng mịn và căng mọng.

Trong 100 g dâu tây chỉ chứa khoảng 32 calo. Nguồn chất xơ dồi dào giúp tăng cảm giác no trong khi acid hữu cơ thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa. Chỉ cần ăn một cốc dâu tây mỗi ngày là cơ thể đã nhận được đủ lượng vitamin C cần thiết.

Dâu tây có hàm lượng calo rất thấp, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa giúp giảm cân và trắng da.

Theo BS. Trần Thị Bích Nga, chuyên khoa Dinh dưỡng, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, giảm tình trạng viêm nhiễm và ngăn ngừa tổn thương DNA.

Vitamin C thúc đẩy sự hình thành các tế bào miễn dịch giúp cơ thể phát hiện và tiêu diệt vi khuẩn, virus xâm nhập hiệu quả hơn. Loại vitamin này cũng tham gia vào quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể, hỗ trợ quá trình tái tạo da, làm mờ các vết thâm nám và chống lão hóa da.

2. Cách ăn dâu tây giúp giảm cân và có làn da trắng sáng

Để giảm cân nên dùng dâu tây để thay thế các món ăn vặt không lành mạnh và tận dụng chất xơ để tạo cảm giác no. Khi lên cơn thèm đường, hãy ăn dâu tây thay vì ăn bánh kẹo và các món ăn vặt nhiều đường khác. Có thể ăn dâu tây trong bữa sáng hoặc các bữa ăn nhẹ.

Ăn dâu tây vào bữa sáng

Công thức bữa sáng phổ biến nhất là kết hợp dâu tây + yến mạch + sữa không đường (5 quả dâu tây + 2 thìa yến mạch + 100ml sữa hạt không đường). Đây là cách cắt giảm calo hiệu quả mà không gây mệt mỏi vì yến mạch giàu tinh bột tốt và chất xơ giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Ăn dâu tây vào bữa phụ chiều

Dùng dâu tây trộn sữa chua không đường. Khoảng 3 - 4 giờ chiều là lúc cơn đói dễ khiến mọi người tìm đến đồ ăn vặt nhiều đường.

Cách làm: Cắt nhỏ 5 quả dâu tây, trộn cùng 1 hũ sữa chua không đường và một ít hạt chia. Dâu tây với hạt chia giàu chất xơ, sữa chua cung cấp lợi khuẩn cho đường ruột tốt cho việc giảm cân và sức khỏe làn da.

Nước detox dâu tây bạc hà

Cách làm: Thái lát 5 - 7 quả dâu tây, thêm vài lá bạc hà và 1 lát chanh vào 1,5 lít nước lọc. Để trong tủ lạnh 2 tiếng trước khi uống giúp thanh lọc cơ thể, sáng da và giảm tích nước.

Mặt nạ dâu tây trắng da, mờ thâm

Nghiền nát 2 quả dâu tây trộn với 1 thìa mật ong. Đắp lên mặt trong khoảng 15 - 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch, thực hiện 2 - 3 lần/tuần. Acid salicylic tự nhiên trong dâu tây sẽ làm sạch sâu lỗ chân lông và làm sáng các vùng da xỉn màu.

Dâu tây + yến mạch + sữa không đường là bữa sáng giúp giảm cân, đẹp da.

3. Lưu ý khi ăn dâu tây giảm cân, đẹp da hiệu quả nhất

Mặc dù dâu tây tốt nhưng để đạt hiệu quả và an toàn, chị em nên lưu ý một số điều sau:

Tuyệt đối không ăn dâu tây thêm nhiều đường, siro hoặc sữa đặc: Nếu muốn giảm cân việc thêm đường hay sữa đặc sẽ phản tác dụng khiến lượng calo tăng vọt.

Lựa chọn dâu sạch: Chọn dâu tây được trồng hữu cơ, có nguồn gốc rõ ràng, mới thu hoạch, quả còn tươi, ăn khi chín mọng (dâu càng có màu đỏ tươi càng giàu chất chống oxy hóa) và rửa sạch bằng nước muối loãng trước khi ăn.

Khi dùng mặt nạ dâu tây làm trắng da, da sẽ nhạy cảm hơn với ánh nắng do cơ chế tẩy tế bào chết tự nhiên. Do đó nên tránh nắng trực tiếp và bôi kem chống nắng khi ra đường.

Không nên ăn khi đói đối với người đau dạ dày: Acid trong dâu tây có thể gây cồn cào khó chịu đối với người có tiền sử bệnh lý dạ dày. Trong trường hợp này nên ăn dâu tây sau bữa ăn khoảng 30 phút.

