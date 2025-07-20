Bí quyết học tập của thủ khoa Khối D01

Với tổng điểm 27,25 (Toán 9,5; Tiếng Anh 9,75; Ngữ Văn 8), em Vũ Trần Huy, học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc xuất sắc trở thành 1 trong 4 thủ khoa khối D01 của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Không học khi căng thẳng, không học liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ, cân bằng học tập với vui chơi, giải trí... là những bí quyết học tập hiệu quả đã được em chia sẻ với phóng viên Báo Phú Thọ.

Vũ Trần Huy, học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc - 1 trong 4 thủ khoa khối D01 của tỉnh.

Chia sẻ về cảm xúc khi biết tin mình là 1 trong 4 thủ khoa khối D01 của tỉnh, Vũ Trần Huy khiêm tốn nói rằng bản thân thấy rất bất ngờ vì trong lớp còn nhiều bạn học giỏi hơn mình. Những tưởng để đạt điểm số cao như vậy, thủ khoa khối D01 phải có lịch học dày đặc. Nhưng bí quyết học tập của Huy lại là không học khi căng thẳng, học một lúc lại đứng dậy vận động để đầu óc thoải mái; bố trí thời gian học hợp lý và dành thời gian để giải trí, thư giãn...

Huy chia sẻ: “Trong suốt quá trình học tập, bố mẹ em chỉ động viên chứ không hề gây áp lực và để em tự quyết định mọi điều, từ việc lên kế hoạch học tập đến sắp xếp thời gian biểu. Kể cả việc chọn trường đại học sắp tới, bố mẹ cũng cho em quyết định theo sở thích và nguyện vọng. Trong thời gian ôn luyện, em vẫn cố gắng dành ít nhất 1 tiếng mỗi ngày để ra ngoài đạp xe, rèn luyện sức khỏe và giải tỏa căng thẳng. Em cho rằng tinh thần thoải mái, cơ thể khoẻ mạnh thì đầu óc mới minh mẫn, học tập mới hiệu quả”.

Khác với nhiều bạn thường tập trung ôn luyện dồn dập sát kỳ thi, Huy duy trì nhịp học đều đặn từ đầu năm lớp 12. Đối với em, thời gian học tập hiệu quả nhất là buổi sáng sớm nên hằng ngày, Huy thường dậy từ 4h30' để học bài. Buổi tối, em thường học tới 11h, nhưng nếu quá mệt, Huy sẵn sàng gác sách vở để nghỉ ngơi, tránh học nhồi nhét trong trạng thái căng thẳng.

Chia sẻ thêm về những bí quyết trong học tập, Huy cho biết: “Trên lớp, em cố gắng tập trung để tiếp thu kiến thức thầy cô giảng dạy. Về nhà, có phần nào chưa hiểu, em sẽ mở sách vở ra để xem lại, ghi ra những kiến thức mình còn chưa nắm vững để hôm sau hỏi lại thầy cô, bạn bè. Em học chắc kiến thức cơ bản trước rồi mới học tới kiến thức nâng cao và ôn luyện các bộ đề. Ngoài ra, em cũng tự tìm kiếm tài liệu miễn phí trên mạng, tự luyện đề, tự kiểm tra. Em cảm thấy rất may mắn là mình được học tập dưới mái trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Bởi nơi đây, các thầy cô đều có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của học sinh và các bạn cũngđều rất giỏi. Em và các bạn trong lớp thường tổ chức học nhóm, vừa vui vừa hiệu quả vì có thể trao đổi, bổ sung cho nhau những kiến thức còn chưa nắm vững...”.

Với Huy, Tiếng Anh là lợi thế lớn vì đây là môn chuyên của em. Ngoài thời gian học tập trên lớp, Huy còn tham gia Câu lạc bộ Du học của trường để mở rộng kỹ năng ngoại ngữ, trau dồi kỹ năng mềm, thêm tự tin khi giao tiếp. Dù tự tin với vốn từ vựng và kỹ năng, Huy vẫn cẩn trọng ghi lại những câu sai trong lúc làm đề thi thử để tránh mắc lỗi lặp lại.

Môn Toán là môn Huy tập trung đầu tư công sức nhiều nhất. Em thường xuyên luyện các dạng đề khác nhau, tự bấm giờ như thi thật; phần trắc nghiệm làm nhanh trong 30 phút để dành nhiều thời gian cho câu hỏi cần tư duy ở cuối đề. Với môn Ngữ văn, Huy xác định không thể học tủ hay học thuộc máy móc. Em học viết theo cảm nhận, bám sát cấu trúc bài văn, đảm bảo đủ ý, mạch lạc và logic. Huy thường xuyên đọc thêm các vấn đề thời sự, tài liệu tham khảo, chọn lọc trên mạng xã hội để bài làm thêm sinh động.

Ngoài ôn tập kỹ kiến thức, Huy cho rằng tâm lý ổn định đóng vai trò quan trọng khi bước vào phòng thi. Em chia sẻ thêm: “Khi làm bài thi, em luôn đọc kỹ câu hỏi, làm từ dễ đến khó, tránh chủ quan với câu dễ. Nếu lỡ mất bình tĩnh, em thường dừng lại vài phút để hít thở, ổn định tinh thần trước khi tiếp tục. Sau mỗi môn thi, em không dò đáp án, cũng không nghĩ nhiều về bài đã làm, giữ cho đầu óc nhẹ nhàng sẽ tốt hơn cho các môn thi tiếp theo”.

Nhận xét về cậu học trò Vũ Trần Huy, thầy Nguyễn Duy Quang - giáo viên chủ nhiệm của Huy chia sẻ: “Huy là học trò thông minh, ngoan hiền, có ý thức tự học và luôn cầu tiến. Trong lớp, em luôn hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nhiệt tình tham gia hoạt động tập thể. Thành tích hôm nay là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của em”.

Không chỉ là thủ khoa khối D01 của tỉnh, Huy còn đạt điểm số rất cao ở khối A01 với tổng điểm 28,75 (Toán9,5; Lý9,5; Tiếng Anh 9,75). Với điểm số đó, Huy dự định đặt nguyện vọng vào Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Em chia sẻ thêm: “Từ nhỏ em đã đam mê khám phá công nghệ thông tin và mong muốn trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Bên cạnh niềm đam mê, em nhận thấy đây là ngành học có nhiều tiềm năng trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Em mong muốn những kiến thức mình học tập, ứng dụng sẽ đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Một chặng đường mới với mục tiêu mới đã được đặt ra. Tin rằng, Vũ Trần Huy sẽ vào được ngôi trường đại học, ngành học mà em mong muốn để chinh phục những chặng đường tri thức mới.

Thúy Hường