Biển Bạch - Từ đất khó vươn lên ấm no

Từng là vùng đất thuần nông nghèo khó, với những cánh đồng năn, phèn chua quanh năm, chỉ canh tác được 1 vụ lúa nhưng kém hiệu quả, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ. Từ chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đời sống người dân không ngừng cải thiện, nông thôn khoác lên diện mạo mới, tươi sáng và đầy sức sống.

Dù chưa thật sầm uất, nhưng Biển Bạch nay đã khác xưa rất nhiều: những căn nhà lợp tôn khang trang mọc lên san sát, đường bê-tông phẳng phiu vươn đến từng xóm ấp. Quan trọng hơn cả, nơi đây đang hình thành khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng của người dân – như chia sẻ của lãnh đạo xã.

Một minh chứng sống động là ông Nguyễn Chiến Thắng (ấp Huỳnh Nuôi). Gần 15 năm trước, ông mạnh dạn đầu tư nuôi chồn hương thương phẩm để tạo nguồn thu phụ bên cạnh con tôm, cây lúa. “So với gà, heo thì nuôi chồn hiệu quả hơn hẳn. Chồn ít bệnh, không tốn nhiều công chăm sóc mà giá trị kinh tế cao”, ông Thắng chia sẻ. Hiện, gia đình ông có khoảng 200 con chồn trong 150 lồng nuôi, mỗi năm cung ứng thị trường 240 con giống, thu nhập bình quân 250–300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Chiến Thắng chăm sóc chồn con.

Không chỉ riêng hộ ông Thắng, nhiều gia đình ở ấp Tấn Công, một trong những ấp giàu có nhất xã, cũng biết cách đa dạng hóa mô hình sản xuất. Bí thư Chi bộ ấp, ông Hồ Văn Nghĩa, phấn khởi: “Ngoài con tôm, cây lúa, có khoảng 40 hộ còn nuôi thêm heo. Nhờ vậy, đời sống bà con ngày càng khấm khá. Toàn ấp hơn 400 hộ, giờ chỉ còn 2 hộ nghèo (người già neo đơn), 4 hộ cận nghèo dự kiến sẽ thoát cuối năm nay”.

Kinh tế phát triển tạo nền tảng để người dân hăng hái tham gia các phong trào địa phương. Ấp Tấn Công hiện nổi bật với nhiều tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh. Đặc biệt, mô hình “Tuyến đường xanh – sạch – đẹp” của ấp đã đoạt giải A cuộc thi cấp huyện năm 2024. Ông Nghĩa cho biết: “Thành công này có được là nhờ sự đồng lòng của bà con. Chúng tôi không dừng lại ở đó mà còn triển khai thêm mô hình phân loại rác thải, ‘Nhà tôi an toàn’... để xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn”.

Những tuyến đường hàng rào cây xanh ở ấp Tấn Công đẹp mắt, tạo diện mạo cho vùng nông thôn.

Trong quá trình phát triển, nông nghiệp vẫn là trụ cột của xã Biển Bạch, tập trung vào cây lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ áp dụng thâm canh, luân canh, xen canh, tiến tới sản xuất hàng hóa, kinh tế xã đã có bước phát triển ổn định. Song song đó, xã còn đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi để tăng hiệu quả sản xuất.

Giai đoạn từ nay đến năm 2030, Biển Bạch đặt mục tiêu rõ ràng: tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước bình quân hằng năm 6%; giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng 8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 85 triệu đồng, tăng 35% so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,15%/năm; tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn trái đang được người dân xã Biển Bạch triển khai và ngày một phát triển.

Ông Trần Văn Đoan, Bí thư Đảng ủy xã Biển Bạch, nhấn mạnh: “Do Biển Bạch là xã vùng xa, khó thu hút đầu tư, nên phát triển kinh tế tập thể chính là khâu đột phá. Chính quyền và các đoàn thể sẽ làm cầu nối để liên kết nông dân với nhau và với doanh nghiệp, hình thành vùng nguyên liệu quy mô, có uy tín, đảm bảo nguồn cung ổn định. Đó là nền tảng để kinh tế xã phát triển bền vững”.

Bên cạnh phát triển kinh tế tập thể, Biển Bạch còn tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học – công nghệ, thích nghi với chuyển đổi số và khuyến khích tư duy đổi mới sáng tạo. Hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế – xã hội cũng được chú trọng đầu tư, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển tiếp theo.

Với định hướng rõ ràng, mục tiêu cụ thể và sự đồng thuận của chính quyền cùng Nhân dân, tin rằng vùng đất từng khó khăn này sẽ tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế – xã hội trong tương lai.

Nguồn baocamau.vn