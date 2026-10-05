Bình Xuyên mở hướng phát triển

Phát huy lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp, đất đai và không gian đô thị sau sáp nhập, xã Bình Xuyên đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao giá trị sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an toàn, môi trường, địa phương từng bước tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Mô hình chăn nuôi gà Mía lai thương phẩm theo hướng VietGAHP với 6 hộ tham gia mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ nông nghiệp an toàn đến công nghiệp công nghệ cao

Sau sáp nhập, Bình Xuyên có không gian phát triển đa dạng, với sự đan xen giữa khu công nghiệp, doanh nghiệp, dịch vụ và quỹ đất sản xuất nông nghiệp, các mô hình chăn nuôi. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương tổ chức lại sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ và bảo vệ môi trường.

Trong phát triển nông nghiệp, tháng 6/2026, xã triển khai mô hình chăn nuôi gà Mía lai thương phẩm theo hướng VietGAP tại thôn Nông Trường và Xây Dựng. Mô hình có 6 hộ tham gia, quy mô 5.000 con với giá gói thầu 90 triệu đồng. Sau 3 tháng thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ chăn nuôi.

Chị Nguyễn Thị Huyền, hội viên nông dân tiêu biểu, chủ mô hình chăn nuôi gà ở thôn Xây dựng cho biết: “Khi tham gia mô hình, các hộ được tập huấn, hướng dẫn tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật; áp dụng VietGAP giúp kiểm soát giống, thức ăn, tiêm phòng và vệ sinh chuồng trại... Từ đó sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng, có lợi thế hơn khi tiêu thụ, được thị trường ưa chuộng, đồng thời giúp hạn chế dịch bệnh và ổn định đầu ra”.

Cùng với chăn nuôi, nông nghiệp công nghệ cao đang mở thêm hướng phát triển những sản phẩm có giá trị. Công ty TNHH Nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Xuyên triển khai mô hình trồng nhân sâm Hàn Quốc, ứng dụng công nghệ AI và các giải pháp kỹ thuật kiểm soát quá trình sản xuất. Đây là hướng khai thác giá trị gia tăng từ đất đai, đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Công ty TNHH Bambi Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Bình Xuyên) có vốn đầu tư Nhật Bản, hoạt động từ năm 2020, sản xuất dây đeo đồng hồ kim loại và các chi tiết liên quan.

9 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm của xã Bình Xuyên ước đạt 91,68 nghìn tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp - xây dựng chiếm vai trò chủ lực với tỷ lệ 97,8%, thương mại - dịch vụ 1,9%, nông lâm nghiệp, thủy sản 0,3%; thu nhập bình quần đầu người ước đạt 58,05 triệu đồng/9 tháng. Toàn xã hiện có 376 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động, tiếp tục tạo việc làm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tại Công ty cổ phần Prime - Tiền Phong, hệ thống kiểm soát chất lượng Qualitron cùng phần mềm lập kế hoạch sản xuất thông minh được đưa vào nhiều khâu, góp phần nâng năng suất, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và cải thiện điều kiện làm việc. Theo ông Trần Hồng Lâm, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Prime - Tiền Phong, chuyển đổi số giúp kiểm soát quá trình sản xuất và sử dụng năng lượng theo thời gian thực; dữ liệu được cập nhật liên tục hỗ trợ điều chỉnh kế hoạch, tối ưu tiêu hao, giảm chi phí và duy trì ổn định sản xuất.

Tại Khu công nghiệp Thăng Long III, Lumi Smart Factory đầu tư hệ thống sản xuất hiện đại như SMT, DIP, kết hợp với đội ngũ nghiên cứu và phát triển để sản xuất thiết bị IoT, smarthome. Mô hình kết hợp thiết kế, nghiên cứu, phát triển và sản xuất, góp phần nâng chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm công nghệ ra thị trường.

Thực tế cho thấy, từ nông nghiệp đến công nghiệp, điểm chung trong hướng phát triển của Bình Xuyên là gia tăng hàm lượng khoa học, công nghệ, chuẩn hóa quy trình và nâng giá trị sản phẩm. Đây cũng là cơ sở để các lĩnh vực kinh tế bổ trợ cho nhau, tạo việc làm, nâng thu nhập và phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương sau sáp nhập.

Hạ tầng, chuyển đổi số tạo sức bật

Cùng với sản xuất, Bình Xuyên đang tập trung hoàn thiện hạ tầng và đổi mới phương thức quản trị, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển. Năm 2026, xã được giao 39,12 tỷ đồng vốn đầu tư công; đến tháng 9 đã giải ngân 30,88 tỷ đồng, đạt 78,9% kế hoạch với 40 dự án đang triển khai thực hiện.

Xã Bình Xuyên tổ chức hội nghị nghe giới thiệu các mô hình, ứng dụng số và giải pháp công nghệ thông tin do Tập đoàn Viettel đề xuất, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực quản trị, xã đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính. Theo đồng chí Trần An, Chủ tịch UBND xã, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới điều hành góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho phát triển. Số hóa hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến giúp giảm chi phí giao dịch; dữ liệu số hỗ trợ người sản xuất chủ động về giống, vật tư, quy trình, chất lượng và thị trường.

Hạ tầng và ứng dụng số tiếp tục được duy trì, nâng cao hiệu quả. 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính, sử dụng thư điện tử công vụ, chữ ký số và các hệ thống dùng chung; 100% văn bản được gửi, nhận điện tử và báo cáo được cập nhật theo quy định. Xã cũng đẩy mạnh tập huấn kỹ năng số, phong trào “Bình dân học vụ số” và duy trì 17 Tổ công nghệ số cộng đồng với 102 thành viên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sau sáp nhập, Bình Xuyên đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng. Nông nghiệp hướng tới sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc, giảm tác động môi trường; công nghiệp đẩy mạnh công nghệ, tự động hóa, tiết kiệm năng lượng. Xây dựng nông thôn mới gắn với hoàn thiện hạ tầng, cải thiện cảnh quan, môi trường và bảo đảm sinh kế.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong sản xuất sẽ góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy Bình Xuyên phát triển bền vững.

Ngọc Lam