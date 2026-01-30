Bộ Chính trị phân công các đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV

{title}
{publish}
{head}
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 05-QĐNS/TW, ngày 30/1/2026 về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định số 05-QĐNS/TW. Ảnh: Đăng Khoa
Quyết định số 05-QĐNS/TW nêu rõ:
Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định:
Điều 1. Phân công các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV:
Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Quân ủy Trung ương.
2. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
6. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
7. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
8. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
9. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
10. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Điều 2. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.
Theo nhandan.vn
baophutho.vn Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng, truy tặng Huy...
baophutho.vn Chiều 30/1, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
baophutho.vn Ngày 30/1, Đảng ủy xã Lai Đồng tổ chức công bố Quyết định thành lập Chi bộ HTX nông nghiệp công nghệ cao Tân Sơn. Tới dự có lãnh đạo Thanh tra...
baophutho.vn Ngày 30/1, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh tổ chức công bố Quyết định thành lập Chi hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 xã...
baophutho.vn Sáng 30/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh,...
baophutho.vn Sau khi bộ máy đã được sắp xếp lại và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách bước sang giai đoạn khó hơn. Không còn là...
baophutho.vn Ngày 29/1, Đảng ủy xã Tam Đảo và Đảng ủy Nhà máy Z195 đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2026.