Bộ Chính trị phân công các đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 05-QĐNS/TW, ngày 30/1/2026 về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định số 05-QĐNS/TW. Ảnh: Đăng Khoa

Quyết định số 05-QĐNS/TW nêu rõ:

Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định:

Điều 1. Phân công các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV:

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Quân ủy Trung ương.

2. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

6. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

7. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

8. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

9. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

10. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Điều 2. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.

 Từ khóa: ỦY viên Bộ Chính trị Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Bí thư Trung Ương Đảng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trịnh Văn Quyết Ban nội chính Trung ương Trần Cẩm Tú Ban tổ chức trung ương Ban chấp hành trung ương đảng Tô Lâm
Bài 2: Để bộ máy mạnh từ bên trong

Bài 2: Để bộ máy mạnh từ bên trong
2026-01-30 08:15:00

baophutho.vn Sau khi bộ máy đã được sắp xếp lại và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách bước sang giai đoạn khó hơn. Không còn là...

