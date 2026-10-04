BTS tẩy chay Grammy

BTS và Stray Kids đều thông báo không gửi tác phẩm tranh giải Grammy 2027. Động thái này được cho là để phản đối hạng mục mới được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ đưa vào hệ thống giải thưởng.

Variety đưa tin vào đầu tháng 10, ông Harvey Mason Jr. - Tổng giám đốc điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ (Recording Academy) - xác nhận hạng mục Best Asian Pop Music Performance (Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất) vẫn được đưa vào hệ thống giải thưởng của lễ trao giải Grammy 2027, bất chấp tranh cãi.

Ông Mason cho biết đã làm việc với những lãnh đạo trong cộng đồng âm nhạc châu Á trong vài tuần qua để lắng nghe và đối thoại, từ đó làm rõ những nhận thức sai lầm liên quan đến hạng mục mới.

“Chúng tôi hiểu kết luận này sẽ không khiến mọi người hài lòng. Nhưng đồng thời, chúng tôi tin tưởng đây là kết luận đúng đắn đối với cộng đồng âm nhạc nói chung. Cũng như tất cả hạng mục khác, chúng tôi tiếp tục tích cực đối thoại với cộng đồng âm nhạc và nỗ lực không ngừng để tôn vinh dòng nhạc này - cũng như mọi dòng nhạc - theo cách tốt nhất có thể. Chúng tôi mong chờ được tôn vinh những nghệ sĩ có đề cử ở hạng mục Màn trình diễn nhạc pop châu Á tại Grammy 2027", ông Mason nói.

Bất chấp sự phản đối, Grammy vẫn giữ quyết định trao giải cho hạng mục mới Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Ảnh: Just Jared

Hạng mục mới gây tranh cãi

Theo AllKpop, hạng mục Best Asian Pop Music Performance được công bố vào tháng 6. Hạng mục bao gồm các sản phẩm âm nhạc đại chúng đương đại từ thị trường châu Á, trong đó có Kpop, Jpop và Cpop.

Theo quy định chính thức, bản thu phải sử dụng đáng kể một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á. Những ca khúc do nghệ sĩ châu Á thể hiện nhưng sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh không đủ điều kiện tranh giải. Thời gian xét điều kiện của Grammy lần thứ 69 kéo dài từ ngày 31/8/2025 đến ngày 28/8/2026.

Hạng mục mới gây ra phản ứng trái chiều. Dư luận đặt ra câu hỏi việc tạo riêng hạng mục cho Asian Pop có thực sự là công nhận hay vô tình tách các nghệ sĩ châu Á khỏi sân chơi chính của Grammy?.

Ngày 29/7, BTS thông báo không gửi tác phẩm tranh giải Grammy. Cả bảy thành viên đều đăng tải thông điệp trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, bày tỏ hy vọng âm nhạc được lắng nghe và yêu thích vì bản thân nó, thay vì bị phân chia theo khu vực hoặc ngôn ngữ.

Stray Kids cũng có thông báo tương tự ngay sau đó. Công ty quản lý của nhóm, JYP Entertainment, xác nhận không có sản phẩm nào được gửi, nhưng không tiết lộ lý do cụ thể.

BTS và Stray Kids không dự giải Grammy 2027.

Tranh cãi quanh Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc cũng gợi lại cuộc tranh luận kéo dài tại Latin Grammy Awards về cách các giải thưởng âm nhạc phân loại nghệ sĩ theo khu vực và ngôn ngữ.

Latin Grammy được thành lập nhằm tăng sự hiện diện của âm nhạc Latin trong hệ thống giải thưởng lớn. Tuy nhiên, việc xây dựng hạng mục riêng cho âm nhạc nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các dòng nhạc Latin cũng nhiều lần đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa “tôn vinh” và “phân loại”.

BlackPink không đủ điều kiện

Việc BTS và Stray Kids “tẩy chay” Grammy khiến sự chú ý sau đó chuyển sang những nghệ sĩ Kpop khác. Dư luận tò mò liệu ai đủ điều kiện tranh giải Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất đầu tiên.

BlackPink nằm trong số những cái tên được nhắc đến, nhưng các sản phẩm âm nhạc gần đây của nhóm không đáp ứng yêu cầu của hạng mục.

BlackPink phát hành mini album thứ ba Deadline vào ngày 27/2, gồm 5 ca khúc: Jump, Go, Me and my, Champion và Fxxxboy.

Jump được phát hành dưới dạng đĩa đơn kỹ thuật số vào ngày 11/7/2025, trước khi thời gian xét điều kiện bắt đầu, đồng thời đã được gửi tranh giải tại Grammy lần thứ 68. Bốn ca khúc còn lại trong Deadline đều được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, vì vậy không đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ của hạng mục mới.

BlackPink không có tác phẩm đủ điều kiện tranh hạng mục mới. Ảnh: Lalasia

Sản phẩm solo của các thành viên dường như cũng không đủ điều kiện. Jennie phát hành EP kỹ thuật số Fallen Angel vào ngày 28/8, ngày cuối cùng của thời gian xét điều kiện. Các ca khúc trong EP đều được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Cuộc đua cho giải Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất đầu tiên đang dần hình thành mà thiếu vắng một số nghệ sĩ nổi bật nhất của Kpop.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 dự kiến diễn ra vào ngày 7/2/2027.

BTS đã 5 lần được đề cử Grammy, nhưng nhóm chưa từng giành chiến thắng. Golden - ca khúc trong bộ phim ăn khách Kpop Demon Hunters do nhóm nhạc hư cấu Huntr/x thể hiện với phần giọng hát của EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami - được xem là chiến thắng Grammy đầu tiên của Kpop. Bản hit đã giành giải Ca khúc hay nhất được sáng tác cho sản phẩm truyền thông hình ảnh (Best Song Written for Visual Media) vào đầu năm nay.

https://tienphong.vn/bts-tay-chay-grammy-post1882095.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong