Đền Hùng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Các địa phương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 10/4 (tức ngày 23 tháng 2 năm Bính Ngọ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ hai phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Các địa phương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ hai phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc thành kính dâng hương, tri ân công đức các Vua Hùng.

Thay mặt lãnh đạo các địa phương, đồng chí Nguyễn Trung Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HDND phường Vĩnh Phúc - Chủ lễ dâng hương đã báo công lên các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Các địa phương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp trên, sự đồng lòng ủng hộ của cán bộ, Nhân dân, hai phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc đã tập trung sắp xếp, kiện toàn hệ thống cơ quan chuyên môn; bộ máy chính quyền địa phương đi vào vận hành ổn định, thông suốt. Kinh tế tiếp tục phát triển, hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Các địa phương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.

Các địa phương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Đồng chí Nguyễn Trung Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc - Chủ lễ dâng hương đọc bài tri ân, báo công các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Trước anh linh Tổ tiên và các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai phường nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, gần dân, vì dân; quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, xứng đáng với công đức Tổ tiên.

Các địa phương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Các đại biểu dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Kết thúc lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân 2 phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc đã thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội.

Đinh Vũ


Đinh Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Dâng hương tưởng niệm Đại đoàn quân Tiên Phong HĐND UBND Thủ đô Hà Nội Chính quyền
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long