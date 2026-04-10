Các địa phương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 10/4 (tức ngày 23 tháng 2 năm Bính Ngọ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ hai phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ hai phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc thành kính dâng hương, tri ân công đức các Vua Hùng.

Thay mặt lãnh đạo các địa phương, đồng chí Nguyễn Trung Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HDND phường Vĩnh Phúc - Chủ lễ dâng hương đã báo công lên các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp trên, sự đồng lòng ủng hộ của cán bộ, Nhân dân, hai phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc đã tập trung sắp xếp, kiện toàn hệ thống cơ quan chuyên môn; bộ máy chính quyền địa phương đi vào vận hành ổn định, thông suốt. Kinh tế tiếp tục phát triển, hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.

Đồng chí Nguyễn Trung Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc - Chủ lễ dâng hương đọc bài tri ân, báo công các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Trước anh linh Tổ tiên và các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai phường nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, gần dân, vì dân; quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, xứng đáng với công đức Tổ tiên.

Các đại biểu dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Kết thúc lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân 2 phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc đã thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội.

Đinh Vũ