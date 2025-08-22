Các món ngon bổ dưỡng từ quả nhãn

Quả nhãn tươi và long nhãn là những nguyên liệu có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Quả nhãn với vị ngọt thanh, cùi dày và hương thơm đặc trưng, không chỉ là loại trái cây được ưa chuộng khi vào mùa mà còn là nguyên liệu tuyệt vời để chế biến thành nhiều món ăn và thức uống hấp dẫn. Từ những món giải khát thanh mát ngày hè đến các món ăn bổ dưỡng hay món tráng miệng tinh tế, nhãn tươi và long nhãn (nhãn sấy khô) đều mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

1. Các món ăn từ quả nhãn tươi

Chè quả nhãn hạt sen không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon và bồi bổ cơ thể.

Khi nhãn vào mùa, không nên bỏ qua dịp thưởng thức những món ăn tận dụng trọn vẹn vị ngọt và sự mọng nước của quả nhãn tươi:

Chè quả nhãn hạt sen: Đây có lẽ là món ăn được yêu thích nhất từ nhãn tươi. Sự kết hợp giữa vị ngọt tự nhiên của cùi nhãn, vị bùi bùi của hạt sen và nước đường phèn thanh mát tạo nên một món chè hoàn hảo để giải nhiệt. Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon và bồi bổ cơ thể.

Kem nhãn: Với hương thơm đặc trưng, nhãn tươi là nguyên liệu lý tưởng để làm kem. Kem nhãn có vị ngọt dịu, thanh mát, không ngấy, mang lại cảm giác sảng khoái tức thì. Bạn có thể tự làm kem nhãn tại nhà bằng cách xay nhuyễn cùi nhãn với sữa tươi, kem tươi và đường, sau đó làm lạnh.

Thức uống giải khát:Cùi nhãn tươi còn có thể dùng để pha chế các loại đồ uống. Nước ép nhãn, trà nhãn hay sinh tố nhãn đều là những lựa chọn tuyệt vời. Đặc biệt, món trà nhãn táo đỏ không chỉ thơm ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung năng lượng và làm đẹp da.

2. Các món ăn từ long nhãn

Khi mùa nhãn qua đi, quả nhãn thường được sấy khô trở thành một giải pháp tuyệt vời để vẫn có thể thưởng thức hương vị của loại quả này. Với vị ngọt đậm đà, long nhãn thường được dùng trong các món ăn bồi bổ sức khỏe.

Chè long nhãn táo đỏ kỷ tử: Đây là món chè dưỡng nhan nổi tiếng, thường được phụ nữ ưa chuộng. Long nhãn có tác dụng bổ huyết, táo đỏ giúp bổ khí và kỷ tử có tác dụng sáng mắt. Sự kết hợp của ba nguyên liệu này tạo nên một món chè ngọt dịu, thơm nồng và tốt cho sức khỏe.

Cháo long nhãn: Đối với người ốm, người mới phẫu thuật hoặc người cao tuổi cần bồi bổ, cháo long nhãn là một món ăn lý tưởng. Nấu cháo trắng với long nhãn và một chút đường phèn sẽ tạo nên một món cháo ngọt nhẹ, dễ ăn, dễ tiêu hóa, giúp phục hồi sức khoẻ nhanh chóng.

Gà hầm long nhãn, thuốc bắc: Món ăn này là một bài thuốc dân gian được nhiều gia đình sử dụng để bồi bổ cơ thể, đặc biệt là cho phụ nữ sau sinh. Thịt gà hầm mềm nhừ với long nhãn, táo đỏ và các vị thuốc bắc tạo ra một món ăn đậm đà, bổ dưỡng, giúp tăng cường sức đề kháng và phục hồi sinh lực.

3. Lưu ý khi sử dụng quả nhãn trong chế biến

Mặc dù nhãn tươi và long nhãn đều rất ngon và bổ dưỡng, bạn cần lưu ý một số điều khi sử dụng:

Hàm lượng đường: Cả nhãn tươi và long nhãn đều chứa hàm lượng đường tự nhiên khá cao. Do đó, những người mắc bệnh đái tháo đường hoặc đang kiểm soát cân nặng nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

An toàn thực phẩm: Khi mua nhãn tươi, nên chọn những quả còn nguyên vẹn, không bị dập nát. Đối với long nhãn, nên mua ở những cơ sở uy tín, đảm bảo vệ sinh.

Cách bảo quản: Nhãn tươi nên được bảo quản trong tủ lạnh để giữ độ tươi ngon. Long nhãn nên được bảo quản trong hũ kín, để nơi khô ráo, thoáng mát.

