Các món ngon bổ dưỡng từ quả nhãn

{title}
{publish}
{head}
Quả nhãn tươi và long nhãn là những nguyên liệu có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Quả nhãn với vị ngọt thanh, cùi dày và hương thơm đặc trưng, không chỉ là loại trái cây được ưa chuộng khi vào mùa mà còn là nguyên liệu tuyệt vời để chế biến thành nhiều món ăn và thức uống hấp dẫn. Từ những món giải khát thanh mát ngày hè đến các món ăn bổ dưỡng hay món tráng miệng tinh tế, nhãn tươi và long nhãn (nhãn sấy khô) đều mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo.
1. Các món ăn từ quả nhãn tươi
Khi nhãn vào mùa, không nên bỏ qua dịp thưởng thức những món ăn tận dụng trọn vẹn vị ngọt và sự mọng nước của quả nhãn tươi:
Chè quả nhãn hạt sen: Đây có lẽ là món ăn được yêu thích nhất từ nhãn tươi. Sự kết hợp giữa vị ngọt tự nhiên của cùi nhãn, vị bùi bùi của hạt sen và nước đường phèn thanh mát tạo nên một món chè hoàn hảo để giải nhiệt. Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon và bồi bổ cơ thể.
Kem nhãn: Với hương thơm đặc trưng, nhãn tươi là nguyên liệu lý tưởng để làm kem. Kem nhãn có vị ngọt dịu, thanh mát, không ngấy, mang lại cảm giác sảng khoái tức thì. Bạn có thể tự làm kem nhãn tại nhà bằng cách xay nhuyễn cùi nhãn với sữa tươi, kem tươi và đường, sau đó làm lạnh.
Thức uống giải khát:Cùi nhãn tươi còn có thể dùng để pha chế các loại đồ uống. Nước ép nhãn, trà nhãn hay sinh tố nhãn đều là những lựa chọn tuyệt vời. Đặc biệt, món trà nhãn táo đỏ không chỉ thơm ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung năng lượng và làm đẹp da.
2. Các món ăn từ long nhãn
Khi mùa nhãn qua đi, quả nhãn thường được sấy khô trở thành một giải pháp tuyệt vời để vẫn có thể thưởng thức hương vị của loại quả này. Với vị ngọt đậm đà, long nhãn thường được dùng trong các món ăn bồi bổ sức khỏe.
Chè long nhãn táo đỏ kỷ tử: Đây là món chè dưỡng nhan nổi tiếng, thường được phụ nữ ưa chuộng. Long nhãn có tác dụng bổ huyết, táo đỏ giúp bổ khí và kỷ tử có tác dụng sáng mắt. Sự kết hợp của ba nguyên liệu này tạo nên một món chè ngọt dịu, thơm nồng và tốt cho sức khỏe.
Gà hầm long nhãn, thuốc bắc: Món ăn này là một bài thuốc dân gian được nhiều gia đình sử dụng để bồi bổ cơ thể, đặc biệt là cho phụ nữ sau sinh. Thịt gà hầm mềm nhừ với long nhãn, táo đỏ và các vị thuốc bắc tạo ra một món ăn đậm đà, bổ dưỡng, giúp tăng cường sức đề kháng và phục hồi sinh lực.
3. Lưu ý khi sử dụng quả nhãn trong chế biến
Mặc dù nhãn tươi và long nhãn đều rất ngon và bổ dưỡng, bạn cần lưu ý một số điều khi sử dụng:
Hàm lượng đường: Cả nhãn tươi và long nhãn đều chứa hàm lượng đường tự nhiên khá cao. Do đó, những người mắc bệnh đái tháo đường hoặc đang kiểm soát cân nặng nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải.
An toàn thực phẩm: Khi mua nhãn tươi, nên chọn những quả còn nguyên vẹn, không bị dập nát. Đối với long nhãn, nên mua ở những cơ sở uy tín, đảm bảo vệ sinh.
Cách bảo quản: Nhãn tươi nên được bảo quản trong tủ lạnh để giữ độ tươi ngon. Long nhãn nên được bảo quản trong hũ kín, để nơi khô ráo, thoáng mát.
TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)
Sữa và các sản phẩm từ sữa là nguồn bổ sung canxi và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, chính canxi trong sữa có thể làm giảm khả năng hấp thu của một số loại...
baophutho.vn Thời tiết nắng nóng, môi trường ô nhiễm khói bụi cùng những đợt mưa bất chợt của mùa hè khiến các bệnh về mắt gia tăng nhanh chóng. Tại Phú...
Ăn chay đúng cách giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, trong đó có một số loại ung thư.
Trong thời kì mang thai và cho con bú, hoạt động chuyển hóa của cơ thể tăng, khối lượng cơ thể tăng dẫn đến nhu cầu năng lượng của bà mẹ khi có thai và cho con bú tăng lên so...
Tiếp xúc da kề da sau sinh giúp bé ổn định nhịp tim, nhịp thở, duy trì thân nhiệt, bú sớm và tăng cân tốt, đồng thời hỗ trợ mẹ tiết sữa, giảm trầm cảm và gắn kết tình cảm.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Breast Cancer Research and Treatment đã tìm ra cách tập thể dục không chỉ phòng ngừa ung thư cho người khỏe mạnh, mà còn ngăn...
Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc cung cấp đầy đủ và cân bằng dưỡng chất là yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển tối ưu.