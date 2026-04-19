Cách làm nộm hoa chuối tép đồng ngon miệng thanh mát ngày hè

Nộm hoa chuối kết hợp với tép đồng tươi là món ăn dân dã, ngon miệng và cân bằng dinh dưỡng mùa hè. Việc chế biến đúng cách không chỉ giữ được độ giòn ngon mà còn bảo toàn các chất dinh dưỡng.

Hoa chuối là một loại thực phẩm bình dân có thể dùng để làm nộm, trộn gỏi hay nấu món cá om hoa chuối, hoặc ăn như một loại rau nhúng lẩu cũng rất ngon miệng và có nhiều lợi ích sức khỏe.

Trong những ngày hè nóng nực, các món gỏi, nộm thường được ưu tiên nhờ đặc tính cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và hạn chế tối đa dầu mỡ. Món nộm hoa chuối thanh mát, ngon miệng, cung cấp chất xơ không hòa tan, giúp tăng cường nhu động ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Hợp chất tannin tự nhiên có trong hoa chuối còn sở hữu đặc tính kháng khuẩn và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Kết hợp hoa chuối với tép đồng giúp cung cấp canxi dễ hấp thu và protein lành mạnh. Việc tiêu thụ cả vỏ tép giúp cơ thể nạp thêm một lượng canxi đáng kể để củng cố hệ xương khớp, đồng thời không gây gánh nặng về chất béo bão hòa.

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Hoa chuối tươi: 1 cái (khoảng 300 - 400 g). Ưu tiên hoa chuối tây để giảm vị chát.

Tép đồng tươi: 150 g - 200 g.

Lạc (đậu phộng) rang: 50 g, xát vỏ và giã dập (có thể thay thế bằng vừng rang)

Rau gia vị: Rau mùi tây, húng lủi (bạc hà).

Gia vị pha nước trộn: Nước mắm, đường, nước cốt chanh (hoặc giấm táo), tỏi, ớt tươi, muối hạt.

2. Cách chế biến món nộm hoa chuối

Bước 1: Xử lý nhựa hoa chuối

Hoa chuối chứa nhiều nhựa, khi tiếp xúc với không khí sẽ lập tức xảy ra quá trình oxy hóa khiến các lát cắt bị thâm đen. Để giải quyết hiện tượng hóa học này cần lưu ý các bước sau:

Chuẩn bị sẵn một chậu nước sạch, pha vào 1 thìa canh muối hạt và 2 - 3 thìa nước cốt chanh hoặc giấm. Acid từ chanh sẽ làm trung hòa mủ chuối.

Bóc bỏ các bẹ già bên ngoài của hoa chuối, chỉ giữ lại phần lõi non màu vàng nhạt. Dùng dao sắc thái lát mỏng theo chiều ngang. Thái đến đâu cho ngay hoa chuối vào chậu nước đã pha sẵn đến đó. Ngâm khoảng 15 - 20 phút.

Sau khi ngâm, vớt ra rổ, xả lại một lần dưới vòi nước sạch và vắt nhẹ tay để loại bỏ lượng nước thừa, giúp hoa chuối giòn hơn khi trộn.

Bước 2: Chế biến tép đồng Tép đồng nhặt bỏ rác, rửa với nước sạch và để ráo. Làm nóng chảo với một lượng nhỏ dầu ăn hoặc mỡ lợn càng ngon. Cho hành khô băm nhỏ vào phi thơm, đổ tép vào đảo đều tay trên lửa vừa. Khi tép chuyển sang màu hồng cam, nêm thêm chút nước mắm cho vừa miệng và một chút hạt tiêu. Đảo thêm 2 phút cho tép khô lại và ngấm gia vị rồi tắt bếp, để nguội.

Món nộm hoa chuối tép đồng thanh mát ngày hè.

Bước 3: Pha nước mắm trộn nộm Độ ngon của món nộm phụ thuộc phần lớn vào tỷ lệ nước mắm trộn nộm. Bạn có thể áp dụng công thức nền tảng sau, sau đó gia giảm theo khẩu vị thực tế: 2 thìa canh nước mắm : 2 thìa canh đường : 2 thìa canh nước cốt chanh : 1 thìa canh nước lọc. Khuấy đều cho đến khi đường tan hoàn toàn, dung dịch đồng nhất. Cuối cùng mới cho tỏi và ớt băm nhuyễn vào. Việc cho tỏi ớt vào sau cùng giúp chúng nổi lên bề mặt, tạo tính thẩm mỹ cho món ăn.

Bước 4: Hoàn thiện món ăn Cho hoa chuối đã vắt ráo vào một âu lớn. Rưới 2/3 lượng nước trộn nộm vào và dùng tay (đeo găng) bóp nhẹ nhàng để các thớ hoa chuối ngấm đều acid và vị mặn ngọt. Để nghỉ khoảng 5 phút. Chắt bỏ bớt phần nước dư thừa tiết ra từ hoa chuối trong quá trình trộn đầu tiên (giúp món nộm không bị sũng nước). Cho tép đồng đã rang chín, rau thơm thái nhỏ và phần nước trộn còn lại vào âu. Trộn đều tay một lần nữa. Trình bày ra đĩa, rắc lạc rang giã dập lên trên cùng ngay trước khi thưởng thức để hạt lạc không bị ỉu, giữ nguyên độ giòn bùi.

Nộm hoa chuối với tép đồng là món ăn đầy đủ cả hương và sắc. Thịt tép xào giòn thơm, đậm đà, hoa chuối giòn ngọt quyện cùng nước sốt chua cay kích thích vị giác. Không chỉ đánh thức vị giác bằng hương vị đồng quê mộc mạc, nộm hoa chuối tép đồng còn thực sự là một liệu pháp dinh dưỡng thanh mát, giúp cơ thể giải nhiệt và cân bằng hoàn hảo trong những ngày hè oi ả.

Theo suckhoedoisong.vn