5 món canh giảm cân, đẹp da, chống nóng hiệu quả

Cái nắng oi bức của mùa hè không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn là ‘thủ phạm’ khiến làn da dễ sạm nám. Những bát canh thanh mát, bổ dưỡng dưới đây chính là giải pháp ‘3 trong 1’ giúp giải nhiệt nhanh, giảm cân hiệu quả và nuôi dưỡng làn da sáng mịn.

1. Canh bầu nấu tôm chống nóng, giảm cân hiệu quả

Đây là món canh lý tưởng trong mùa hè. Quả bầu có tính thanh nhiệt và chỉ số calo rất thấp (chỉ khoảng 15 kcal/100 g). Với hàm lượng nước lên đến 95% và hầu như không chứa chất béo, bát canh bầu nấu tôm đồng là lựa chọn số 1 để giải nhiệt và giảm cân rất tốt.

Cách nấu: Tôm bóc vỏ (hoặc tôm đồng giã nhỏ lọc lấy nước); bầu gọt vỏ băm hoặc cắt sợi. Đun sôi nước dùng tôm, vớt bọt, cho bầu vào nấu chín tới. Nêm gia vị, tắt bếp và rắc hành hoa, ngò là được.

2. Canh bí đao thịt bằm giảm mỡ thừa

Bí đao từ lâu đã là thực phẩm hàng đầu trong thực đơn giảm cân và giảm mỡ. Ngoài ra, vitamin C và E trong bí đao giúp cấp ẩm, làm sáng da và ngăn ngừa mụn nhọt do nóng trong. Một bát canh bí đao nấu thịt nạc băm vừa cung cấp đạm và chất xơ, vừa giúp cơ thể thanh lọc độc tố hiệu quả.

Cách nấu: Thịt nạc băm ướp chút gia vị, xào sơ (hoặc viên nhỏ cho thẳng vào nước sôi để giảm dầu mỡ). Khi nước sôi, cho bí đao thái miếng vào nấu chín trong khoảng 3 phút, nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp.

3. Canh mướp hương nấm dưỡng ẩm và chống lão hóa

Canh mướp hương không chỉ thơm ngon mà còn là một bài thuốc dưỡng nhan rất tốt do nó chứa hàm lượng vitamin C dồi dào giúp ngăn ngừa sự hình thành các sắc tố melanin, làm mờ vết thâm và chống lão hóa da. Khi nấu mướp cùng các loại nấm sẽ có một món canh ngon giàu chất xơ, đạm giúp giảm cân.

Cách nấu: Đun sôi nước, cho nấm (nấm rơm hoặc nấm đùi gà thái nhỏ) vào nấu trước khoảng 3 phút cho nấm chín mềm và ngọt nước. Tiếp tục cho mướp hương cắt vát vào, đợi canh sôi bùng lại là mướp chín, tắt bếp ngay để giữ độ xanh và giòn.

4. Canh mướp đắng nhồi thịt thải độc và giảm mụn nhọt

Mướp đắng (khổ qua) ít calo nhưng lại nhiều chất xơ giúp giảm cân và ổn định đường huyết. Vị đắng đặc trưng của mướp đắng rất có lợi cho tiêu hóa và làm mát gan giúp giảm mụn bọc, mụn viêm do nóng. Mướp đắng cũng rất giàu vitamin A và C giúp tăng cường miễn dịch và sức khỏe làn da.

Cách nấu: Mướp đắng cắt khúc, bỏ ruột. Trộn thịt nạc băm với mộc nhĩ, hành khô rồi nhồi vào ruột mướp. Đun sôi nước, thả mướp nhồi thịt vào nấu trên lửa nhỏ cho đến khi chín mềm, hớt bọt kỹ để nước canh trong.

Canh mướp đắng nhồi thịt.

5. Canh rau ngót nấu mọc thanh nhiệt và tăng collagen

Trong y học cổ truyền, rau ngót là vị thuốc có tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể, đặc biệt trong những ngày oi nóng.

Rau ngót giàu chất xơ giúp làm sạch đường ruột và hỗ trợ giảm mỡ bụng. Hàm lượng vitamin C cao trong rau ngót hỗ trợ cơ thể sản xuất collagen. Canh rau ngót nấu cùng vài viên mọc tự làm từ thịt nạc sẽ mang lại một bữa ăn nhẹ nhàng giúp chống nóng, giảm cân và tăng cường collagen cho da.

Cách nấu: Rau ngót tuốt lá, rửa sạch và vò nhẹ cho rau mềm. Đun sôi nước, dùng thìa viên từng viên mọc thả vào nồi. Khi mọc nổi lên, cho rau ngót vào nấu chín, nêm nếm gia vị vừa ăn.

Theo suckhoedoisong.vn