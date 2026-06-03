Siết hậu kiểm các cơ sở khám, chữa bệnh, xử lý nghiêm vi phạm

Bộ Y tế cho biết, tại các tỉnh, thành phố có xuất hiện tình trạng một số cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động khi chưa được cấp giấy phép; hoạt động không đúng phạm vi chuyên môn; quảng cáo không đúng quy định. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường hậu kiểm các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế, an toàn người bệnh và giữ vững trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực khám, chữa bệnh - Ảnh: VGP/HM

Yêu cầu này nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong tiếp cận, sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hành nghề khám, chữa bệnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Đồng thời, bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế, an toàn người bệnh và giữ vững trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Nội dung kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh

Theo đó, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Các nội dung tập trung kiểm tra, hậu kiểm gồm: việc cấp Giấy xác nhận quá trình hành nghề; Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành; Chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành nghề của người hành nghề tại các cơ sở khám, chữa bệnh (đang trong thời gian bị thu hồi hoặc bị đình chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; khám chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề; thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn Chứng chỉ hành nghề/Giấy phép hành nghề);

Giấy phép hoạt động: Các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; các điều kiện quy định tại Điều 49, tại khoản 2, Điều 52 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023;

Thực hiện các kỹ thuật, phương pháp mới trong khám, chữa bệnh mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; quảng cáo nội dung không đúng hoặc quá phạm vi chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Việc thực hiện công khai thông tin giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023;

Việc cập nhật, duy trì tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu cơ sở khám, chữa bệnh và dữ liệu người hành nghề trên Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám, chữa bệnh.

Xử nghiêm các cơ sở khám, chữa bệnh vi phạm pháp luật

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm theo pháp luật nếu phát hiện các vi phạm sau kiểm tra, hậu kiểm; yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh khắc phục ngay các tồn tại, vi phạm; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với công an, cơ quan quản lý thị trường, cơ quan truyền thông, báo chí, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, giám sát hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý hành nghề y, dược trên địa bàn; tiếp tục yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh và người hành nghề thuộc thẩm quyền quản lý khẩn trương cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý Quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn các quy định của pháp luật hiện hành về công tác khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở khám, chữa bệnh, người hành nghề và người dân trên địa bàn quản lý.

Đẩy mạnh công khai các kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân như đường dây nóng, hòm thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc các hình thức phù hợp khác nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin về các dấu hiệu vi phạm; xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vụ việc được phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên; định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra, hậu kiểm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, đề nghị kịp thời phản ánh về Cục Quản lý khám, chữa bệnh để được hướng dẫn, phối hợp xử lý.

Theo Chinhphu.vn