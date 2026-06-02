5 món ăn bài thuốc giúp an thần, giảm căng thẳng cho sĩ tử

Mùa thi là giai đoạn nhiều học sinh rơi vào tình trạng căng thẳng, mất ngủ, ăn uống thất thường do áp lực học tập kéo dài. Một số món ăn bài thuốc có thể giúp an thần, bồi bổ cơ thể và hỗ trợ sĩ tử ổn định tinh thần trong mùa thi.

1. Vì sao sĩ tử dễ mất ngủ, căng thẳng mùa thi?

Theo ThS.BS. Nguyễn Quang Dương, Khoa Ngoại, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, lo âu quá mức dễ làm tổn thương tâm tỳ, hao tổn khí huyết, ảnh hưởng đến giấc ngủ, trí nhớ và khả năng tập trung.

Theo Y học cổ truyền, “tâm chủ thần minh”, tâm tỳ có vai trò điều hòa tinh thần, giấc ngủ và khả năng ghi nhớ. Khi học tập căng thẳng kéo dài, thức khuya thường xuyên hoặc lo âu quá mức, cơ thể dễ rơi vào trạng thái tâm tỳ hư, khí huyết suy giảm, từ đó xuất hiện các biểu hiện như mất ngủ, hồi hộp, mệt mỏi, giảm tập trung, ăn uống kém. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng cũng khiến cơ thể dễ hao khí, tổn tân dịch, làm tình trạng mệt mỏi, khó ngủ trở nên rõ hơn.

Để hỗ trợ cơ thể trong giai đoạn này, bên cạnh việc ngủ đủ giấc và phân bổ thời gian học hợp lý, sĩ tử có thể sử dụng một số món ăn bài thuốc giúp dưỡng tâm, an thần và giảm căng thẳng.

2. Sĩ tử nên ăn gì giảm căng thẳng

2.1. Cháo hạt sen long nhãn

Nguyên liệu: 30g hạt sen tươi hoặc khô, 15g long nhãn, 80g gạo tẻ, đường phèn lượng vừa đủ.

Cách làm: Hạt sen bỏ tâm, ninh mềm cùng gạo thành cháo. Khi cháo gần nhừ, cho long nhãn vào đun thêm vài phút rồi nêm ít đường phèn.

Công dụng: Giúp dưỡng tâm, an thần, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, giảm hồi hộp và mệt mỏi do học tập căng thẳng.

2.2. Canh gà hầm táo đỏ

Nguyên liệu: 200g thịt gà, 10 quả táo đỏ, vài lát gừng, gia vị vừa đủ.

Cách làm: Gà làm sạch, chặt miếng vừa ăn rồi hầm cùng táo đỏ và gừng đến khi mềm.

Công dụng: Bổ khí huyết, giúp cơ thể phục hồi thể lực, giảm mệt mỏi và hỗ trợ tăng sức tập trung.

2.3. Cháo yến mạch hạt sen

Nguyên liệu: 50g yến mạch, 20g hạt sen, 200 ml sữa tươi ít đường.

Cách làm: Hạt sen ninh mềm rồi cho yến mạch vào nấu chín; thêm sữa tươi, đun nhỏ lửa vài phút.

Công dụng: Giúp cung cấp năng lượng, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ ổn định tinh thần và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

2.4. Trà tâm sen táo đỏ

Nguyên liệu: 3 - 5g tâm sen, 5 quả táo đỏ, 500 ml nước.

Cách làm: Rửa sạch nguyên liệu, đun nhỏ lửa khoảng 10 - 15 phút rồi uống khi còn ấm.

Công dụng: Giúp thanh tâm, an thần, hỗ trợ giảm khó ngủ và căng thẳng tinh thần.

Lưu ý không nên dùng quá nhiều tâm sen vì có thể gây mệt mỏi, hạ huyết áp ở một số trường hợp.

Canh bí đỏ đậu xanh hỗ trợ giảm mệt mỏi trong thời gian ôn thi kéo dài.

2.5. Canh bí đỏ đậu xanh

Nguyên liệu: 200g bí đỏ, 50g đậu xanh đã bỏ vỏ, gia vị vừa đủ.

Cách làm: Đậu xanh ninh mềm rồi cho bí đỏ vào nấu chín, nêm nhạt.

Công dụng: Giúp bổ tỳ vị, cung cấp năng lượng, hỗ trợ giảm mệt mỏi trong thời gian ôn thi kéo dài.

3. Cách giúp ổn định tinh thần cho sĩ tử trong mùa thi

ThS.BS. Nguyễn Quang Dương cho biết, để hạn chế căng thẳng và giúp cơ thể duy trì sự tỉnh táo, sĩ tử nên:

Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya kéo dài. Không bỏ bữa sáng. Uống đủ nước, nhất là trong thời tiết nắng nóng. Hạn chế lạm dụng cà phê, nước tăng lực. Dành thời gian vận động nhẹ, thư giãn giữa các buổi học. Giữ tâm lý ổn định, tránh học liên tục nhiều giờ không nghỉ.

Các món ăn bài thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thay thế chế độ dinh dưỡng cân bằng. Việc ăn uống hợp lý kết hợp nghỉ ngơi khoa học sẽ giúp sĩ tử có tinh thần tốt hơn và nâng cao hiệu quả học tập trong mùa thi.

Theo suckhoedoisong.vn