10 thực phẩm trong bếp được ví như “vàng mười” kéo dài tuổi thọ

Ngô, đậu đỏ, bí ngô, gạo nếp cẩm, việt quất, quả óc chó... giúp ngăn ngừa bệnh tật, bảo vệ tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Muốn sống thọ và khỏe mạnh, chỉ phụ thuộc vào các loại thực phẩm chức năng đắt tiền là chưa đủ. Nhiều nghiên cứu từ Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ và Trường Y tế Công cộng Harvard chỉ ra chế độ ăn uống đóng vai trò quyết định đến việc kéo dài tuổi thọ và giảm tỷ lệ tử vong.

Đặc biệt, các thực phẩm tự nhiên giàu chất chống oxy hóa và kháng viêm được ví như sở hữu “gene trường thọ” tự nhiên, giúp ngăn ngừa tận gốc quá trình lão hóa tế bào, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính, thậm chí hạ thấp tỷ lệ ung thư.

Dưới đây là danh sách 10 loại thực phẩm trường thọ được các nghiên cứu y học chứng minh, giúp bạn nuôi dưỡng cơ thể trẻ trung, tránh các phản ứng viêm mãn tính và giảm nguy cơ tử vong mà không hề tốn kém.

Ngô (Bắp)

Nếu muốn kéo dài tuổi thọ và bảo vệ hệ tim mạch, bạn tuyệt đối không nên xem nhẹ quả ngô. Loại thực phẩm này rất giàu vitamin E và beta-carotene với khả năng chống oxy hóa cực mạnh. Chúng giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, làm chậm tốc độ lão hóa tế bào, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh có tỷ lệ tử vong cao như xơ vữa động mạch và bệnh tim.

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ dồi dào trong ngô còn giúp thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện các vấn đề về chuyển hóa.

Đậu đỏ

Chứa hàm lượng sắt và vitamin nhóm B phong phú, đậu đỏ mang lại hiệu quả điều hòa rõ rệt cho những nhóm người bị thiếu máu, khí huyết hư suy hoặc miễn dịch kém. Tác dụng lợi tiểu, giảm phù nề của loại hạt này cũng giúp cải thiện tình trạng tích nước mãn tính và chuyển hóa kém.

Tình trạng phù nề kéo dài và tuần hoàn kém không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng bên ngoài, mà còn dễ dẫn đến các bệnh tim mạch và tình trạng lão hóa sớm. Nếu muốn hoạt hóa khí huyết từ bên trong, tăng cường miễn dịch và giảm các phản ứng viêm, đậu đỏ chính là thực phẩm trường thọ không thể thiếu đối với phụ nữ.

Bí ngô (Bí đỏ)

Bí ngô rất giàu beta-carotene, vitamin A và C, giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Đồng thời, nhờ khả năng chống oxy hóa và kháng viêm cao, loại quả này hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính và ung thư.

Chất xơ trong bí ngô còn hỗ trợ thải độc đường ruột và cân bằng đường huyết, tránh tình trạng lão hóa và bệnh tật do đường huyết dao động thất thường gây ra. Dù là nấu súp, hấp hay dùng để thay thế lương thực chính đều rất phù hợp.

Gạo nếp cẩm

So với gạo trắng, gạo nếp cẩm sở hữu hàm lượng anthocyanin và chất xơ cao hơn hẳn, giúp ổn định đường huyết và duy trì sức khỏe đường ruột. Trong đó, “anthocyanin” được công nhận là một trong những thành phần tự nhiên chống lại các gốc tự do hiệu quả nhất hiện nay.

Bên cạnh đó, đối với những người muốn cải thiện tình trạng tiền tiểu đường, hội chứng chuyển hóa hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, gạo nếp cẩm chính là chìa khóa để phòng ngừa và làm chậm quá trình lão hóa. Đây là thực phẩm trường thọ thực sự giúp chăm sóc cơ thể toàn diện từ trong ra ngoài.

Việt quất

Quả việt quất có hàm lượng anthocyanin cực cao, mang lại công dụng chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những người thường xuyên ăn việt quất có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, bệnh tim mạch và một số loại ung thư giảm đi đáng kể.

Việt quất cũng có tác dụng bảo vệ da, thị lực và sức khỏe não bộ, là thực phẩm chống lão hóa thiết yếu cho con người hiện đại trước những áp lực cuộc sống.

Quả óc chó

Quả óc chó rất giàu axit béo omega-3, vitamin E và nhiều thành phần chống oxy hóa khác, giúp điều hòa cholesterol hiệu quả, phòng ngừa xơ vữa động mạch và tăng cường chức năng não bộ.

Người trung niên và người cao tuổi nếu ăn quả óc chó mỗi ngày có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ và bệnh tim mạch. Ngoài ra, “hormone thực vật tự nhiên” trong loại hạt này còn hỗ trợ phụ nữ cân bằng nội tiết tố. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc thêm vào các món nướng, món salad một cách dễ dàng và tiện lợi.

Cá biển sâu và hải sản

Trong chế độ ăn Địa Trung Hải, hải sản chiếm tỷ trọng rất cao và điều này đã được chứng minh là nguyên nhân quan trọng giúp cư dân vùng này có tỷ lệ tử vong thấp rõ rệt.

Các loại cá biển sâu như cá thu, cá hồi rất giàu EPA và DHA, giúp giảm viêm, ổn định mỡ máu và bảo vệ dây thần kinh não bộ. Trong khi đó, các loại động vật có vỏ (nghêu, sò, trai...) và tôm cũng là nguồn thực phẩm ít béo, giàu protein chất lượng cao. Tiêu thụ một lượng vừa phải sẽ giúp duy trì khối lượng cơ bắp, phòng ngừa hội chứng suy giảm cơ (sarcopenia).

Long nhãn (Nhãn nhục)

Bản thân long nhãn chứa hàm lượng sắt cao cùng nhiều loại vitamin, giúp cải thiện hệ thần kinh và quá trình chuyển hóa ở não cho những người bị mất ngủ kinh niên, hay quên, tâm trạng bất ổn hoặc cơ thể suy nhược.

Tuy nhiên, trong chế độ ăn hàng ngày cần lưu ý rằng long nhãn có hàm lượng đường khá cao. Do đó, khuyến nghị nên ăn với lượng nhỏ và đúng thời điểm. Việc pha trà uống sau kỳ kinh nguyệt hoặc khi gặp áp lực lớn sẽ giúp phát huy tối đa hiệu quả bổ máu, hỗ trợ giấc ngủ và kéo dài tuổi thọ.

Kỷ tử

Kỷ tử là loại hạt được cả dinh dưỡng học hiện đại lẫn Y học cổ truyền đánh giá cao. Không chỉ giàu $beta$-carotene và vitamin C, kỷ tử còn hỗ trợ nâng cao khả năng giải độc của gan, bảo vệ thị lực và tăng cường miễn dịch.

Đối với những người hiện đại thường xuyên dùng mắt quá độ, sinh hoạt không điều độ và có hệ miễn dịch kém, việc ăn một lượng nhỏ kỷ tử mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mệt mỏi mãn tính và lão hóa mắt. Đây là sản phẩm chống lão hóa hàng ngày không thể thiếu cho dân văn phòng và những người áp lực cao.

Táo đỏ

Táo đỏ được mệnh danh là “viên vitamin tự nhiên”, rất giàu sắt và vitamin C, là nguyên liệu tuyệt vời để bổ máu và dưỡng nhan. Đối với những người thường xuyên bị bận tay chân lạnh, sắc mặt sạm tối hoặc miễn dịch kém, táo đỏ có thể điều hòa thể chất, tăng cường tuần hoàn và chuyển hóa một cách hiệu quả.

Loại quả này còn có tác dụng trừ ẩm, đuổi hàn, rất thích hợp để nấu canh hoặc pha trà. Sử dụng lâu dài giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi, suy giảm miễn dịch, từ đó hỗ trợ làm giảm tỷ lệ mắc nhiều bệnh mãn tính.

Theo vnexpress.net