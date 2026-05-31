Nâng cấp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đảm nhận chức năng vùng

Sở Y tế vừa trình UBND tỉnh Đề án nâng cấp, phát triển Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đảm nhận chức năng vùng giai đoạn 2026-2030 với quy mô 1.000 giường bệnh.
Toàn cảnh Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.
Theo đề án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.663 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trên khuôn viên hiện hữu của bệnh viện tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, với diện tích hơn 6,7ha.
Triển khai dịch vụ kỹ thuật cao trong lĩnh vực sản khoa và nhi khoa.
Cùng với nguồn lực đầu tư từ Trung ương, tỉnh Phú Thọ sẽ xây dựng Bệnh viện Sản Nhi theo hướng đồng bộ, hiện đại, gồm các khối khám chữa bệnh, trung tâm kỹ thuật cao, khu chăm sóc sơ sinh, sản khoa, nhi khoa và hệ thống hạ tầng phụ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Bệnh viện sẽ tập trung phát triển chuyên sâu các lĩnh vực sản khoa và nhi khoa; thành lập Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc cho trẻ em, hướng tới ngang tầm các bệnh viện sản phụ khoa, nhi khoa uy tín trong nước.
Việc đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em khu vực trung du, miền núi phía Bắc mà còn từng bước xây dựng hệ thống y tế tỉnh theo hướng hiện đại, hiệu quả, hội nhập. Đồng thời, bệnh viện sẽ trở thành cơ sở đào tạo, thực hành chất lượng cao cho các trường đại học khối ngành sức khỏe của tỉnh và cả nước.
Gia Thái
