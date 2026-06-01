4 dược thiện từ lá sen hỗ trợ giảm cân, an thần

Lá sen không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực mà còn được Y học cổ truyền sử dụng như một vị thuốc giúp thanh nhiệt, an thần, hỗ trợ giảm cân. Trong mùa hè, các món ăn từ lá sen được nhiều người ưa chuộng nhờ hương thơm dễ chịu, thanh mát và giúp giảm cảm giác ngán.

Bác sĩ nội trú Nguyễn Thành Vương, Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, theo Đông y, lá sen có vị đắng nhẹ, tính bình, tác dụng thanh thử nhiệt, thăng dương khí, hóa thấp, hỗ trợ cầm máu và an thần nhẹ.

Lá sen thường được dùng trong các trường hợp đầy bụng, ăn uống nhiều dầu mỡ, mất ngủ nhẹ do nóng trong hoặc người thừa cân cần kiểm soát chế độ ăn.

Lá sen giúp “hóa thấp”, hỗ trợ chuyển hóa và giảm tích tụ đàm thấp - yếu tố liên quan tình trạng thừa cân, béo phì. Ngoài ra, hương thơm tự nhiên của lá sen giúp tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu.

Một số người dùng trà lá sen buổi tối thấy dễ ngủ hơn nhờ cảm giác thanh nhẹ, giảm đầy bụng sau ăn. Tuy nhiên, lá sen không phải “thần dược giảm cân” mà chỉ hỗ trợ khi kết hợp ăn uống điều độ; giảm thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường; tăng vận động; ngủ đủ giấc.

Một số nghiên cứu hiện đại cho thấy lá sen chứa flavonoid, alkaloid và chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ chuyển hóa lipid, giúp giảm tích tụ mỡ khi kết hợp chế độ ăn hợp lý và vận động phù hợp.

Dưới đây là một số món ăn từ lá sen vừa thanh nhẹ vừa có lợi cho sức khỏe trong ngày oi bức do bác sĩ nội trú Nguyễn Thành Vương giới thiệu:

1. Cơm hấp lá sen

Đây là món ăn quen thuộc trong ẩm thực truyền thống, có mùi thơm dịu của lá sen giúp kích thích vị giác, giảm cảm giác ngấy.

Nguyên liệu: Gạo tẻ hoặc gạo lứt; hạt sen, thịt gà xé hoặc tôm; cà rốt, nấm hương; lá sen tươi.

Cách làm: Gạo nấu chín rồi trộn cùng các nguyên liệu đã xào sơ; gói trong lá sen và hấp khoảng 15-20 phút. Món ăn này giúp tạo cảm giác no lâu, phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng nhưng vẫn cần đảm bảo dinh dưỡng.

Cháo lá sen - đậu xanh thích hợp với người nóng trong, đầy bụng, ăn uống kém trong mùa hè.

2. Cháo lá sen – đậu xanh

Theo Y học cổ truyền, đậu xanh giúp thanh nhiệt, giải độc; lá sen giúp hóa thấp, hỗ trợ tiêu hóa.

Nguyên liệu: Gạo tẻ 50g, đậu xanh cà vỏ 30g, lá sen tươi hoặc khô vừa đủ.

Cách làm: Nấu cháo nhừ với đậu xanh, cho lá sen vào khi gần chín rồi vớt ra trước khi ăn. Món cháo này thích hợp với người nóng trong, đầy bụng, ăn uống kém trong mùa hè.

3. Trà lá sen

Trà lá sen được nhiều người sử dụng như thức uống hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ giúp giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế ngấy sau bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Cách dùng: Lá sen khô rửa sạch, hãm với nước nóng khoảng 10-15 phút rồi uống ấm; có thể kết hợp với hoa cúc giúp thanh nhiệt, táo đỏ giúp dịu vị đắng, sơn tra hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Tuy nhiên, không nên uống quá đặc hoặc dùng liên tục với lượng lớn vì có thể gây mệt mỏi, hạ huyết áp ở một số người.

4. Gà hấp lá sen

Lá sen giúp món ăn có hương thơm tự nhiên, giảm cảm giác béo ngậy của thịt.

Cách làm: Gà ướp nhạt với gừng, hành, nấm rồi gói trong lá sen đem hấp. Món ăn phù hợp với người cần bồi bổ nhưng vẫn muốn ăn thanh đạm trong ngày nóng.

Lưu ý: Người có cơ địa lạnh, huyết áp thấp, hay chóng mặt, phụ nữ mang thai hoặc người đang mệt mỏi kéo dài nên thận trọng khi dùng nhiều trà lá sen; nếu xuất hiện các triệu chứng như mệt lả, đau bụng, tiêu chảy hoặc mất ngủ kéo dài, cần ngừng sử dụng và đi khám để được tư vấn phù hợp.

Theo suckhoedoisong.vn