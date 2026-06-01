6 mẹo chống mệt mỏi để tăng cường năng lượng cho buổi sáng

Nhiều người tìm đến cà phê để nhanh chóng tỉnh táo vào buổi sáng. Tuy nhiên, một số thói quen đơn giản có thể giúp tăng năng lượng, cải thiện khả năng tập trung và giảm cảm giác mệt mỏi một cách tự nhiên suốt ngày.

Dưới đây là 6 cách đơn giản nhưng hiệu quả ai cũng có thể áp dụng giúp giảm mệt mỏi và tăng cường năng lượng cho buổi sáng:

1. Uống nước ngay khi thức dậy

Cách dễ nhất để đánh bại sự mệt mỏi vào buổi sáng là bắt đầu ngày mới với một cốc nước. Các chuyên gia cho rằng cơ thể bị mất nước qua đêm, có thể gây ra tình trạng uể oải, đau đầu và mệt mỏi buổi sáng. Do đó, uống nước vào buổi sáng nên là điều đầu tiên để khởi động quá trình trao đổi chất và cải thiện sự tỉnh táo.

Các loại nước nên uống vào buổi sáng để tăng cường năng lượng gồm nước lọc ấm, nước chanh mật ong, nước ép rau củ (cải bó xôi, cần tây, dưa leo), sinh tố chuối, bơ, yến mạch, trà gừng ấm...

Khi uống nước vào buổi sáng cần tránh uống nước lạnh ngay sau khi thức dậy, vì có thể gây ’sốc' cho hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, điều quan trọng là duy trì thói quen uống nước buổi sáng để bắt đầu một ngày mới với tinh thần tỉnh táo, sức khỏe tốt và năng lượng dồi dào.

Uống nước ngay khi thức dậy giúp tăng năng lượng buổi sáng.

2. Thực hiện các hoạt động nhẹ vào buổi sáng

Một chút vận động vào buổi sáng, dù ở cường độ tập luyện nào cũng có thể giúp cải thiện lưu thông máu và cung cấp nhiều oxy hơn cho cơ bắp và não bộ. Hơn nữa, những hoạt động này còn kích thích giải phóng endorphin, giúp cải thiện tâm trạng và giảm mệt mỏi một cách tự nhiên.

Các bài tập thích hợp để tập vào buổi sáng như giãn cơ, xoay các khớp, đi bộ tại chỗ hoặc vặn mình, hít thở sâu, vươn mình...

3. Ăn sáng giàu protein

Bỏ bữa sáng hoặc lựa chọn các thực phẩm chứa nhiều đường có thể khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm xuống, dẫn đến cảm giác mệt mỏi và suy giảm năng lượng vào cuối ngày. Để duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ khả năng tập trung, nên ưu tiên các thực phẩm giàu protein trong bữa sáng như trứng, sữa chua, các loại hạt hoặc giá đỗ.

4. Dành thời gian tắm nắng ít nhất 10 đến 15 phút

Đồng hồ sinh học của cơ thể được điều khiển bởi ánh sáng mặt trời tự nhiên và giúp tăng mức serotonin, từ đó cải thiện năng lượng và tâm trạng. Chính vì vậy, dành thời gian tắm nắng ít nhất 10 đến 15 phút vào buổi sáng có thể giúp cơ thể cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hơn suốt cả ngày.

5. Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ

Một trong những lý do phổ biến nhất khiến có thể thức dậy mệt mỏi vào buổi sáng là chất lượng giấc ngủ kém. Sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính xách tay ngay trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng đến nồng độ melatonin và chất lượng giấc ngủ. Giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm có thể giúp ngủ ngon hơn và thức dậy với nhiều năng lượng hơn vào buổi sáng.

6. Thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày

Việc liên tục nhấn nút báo thức nhiều lần hay ngủ nướng có thể gây rối loạn não bộ, khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi hơn. Do đó, để duy trì chu kỳ giấc ngủ lành mạnh, nên thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Không chỉ thế, việc thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày còn giúp cơ thể tràn đầy năng lượng. Nguyên nhân do thói quen này đồng bộ hóa đồng hồ sinh học tự nhiên, tối ưu hóa việc sản xuất hormone, và loại bỏ tình trạng mệt mỏi, uể oải do “lệch múi giờ xã hội”.

Để thiết lập thói quen này, hãy đặt báo thức cố định mỗi ngày (kể cả cuối tuần) và bước ra khỏi giường ngay khi chuông reo. Với người thường xuyên thức khuya, hãy đi ngủ sớm hơn 15-30 phút mỗi đêm cho đến khi đạt đủ thời lượng ngủ (7-8 tiếng). Bên cạnh đó, cần đặt báo thức xa tầm với như để điện thoại hoặc đồng hồ ở góc phòng để bắt buộc bước xuống giường để tắt, giúp cắt đứt cơn buồn ngủ.

Không chỉ thế, tiếp xúc với ánh sáng, mở rèm cửa hoặc bật đèn sáng ngay khi thức dậy để đánh thức não bộ, ngừng sản xuất hormone gây buồn ngủ (melatonin) hay rửa mặt bằng nước lạnh, giãn cơ hoặc uống một cốc nước ấm cũng có tác dụng kích thích cơ thể tỉnh táo hơn vào buổi sáng.

Lưu ý: Các trường hợp luôn trong tình trạng mệt mỏi kéo dài có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn cần được đánh giá chuyên nghiệp và chăm sóc cá nhân hóa tại các cơ sở y tế.

Theo suckhoedoisong.vn