Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Thời gian qua, Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Bằng việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ nhất là việc đưa vào vận hành các kỹ thuật chuyên sâu đã giúp người dân địa phương được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến cơ sở, giảm thiểu tối đa chi phí và thời gian di chuyển, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững cho cộng đồng.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi khai trương kỹ thuật thận nhân tạo.

Nổi bật trong chuỗi các hoạt động đổi mới của đơn vị là sự kiện khai trương kỹ thuật thận nhân tạo diễn ra vào đầu tháng 5/2026. Đây là bước phát triển có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân, đồng thời mang lại “phao cứu sinh” cho những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính.

Bác sỹ CKII Dương Hải Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi nhấn mạnh: Để triển khai kỹ thuật thận nhân tạo, Trung tâm đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Hiện tại, trung tâm sở hữu hệ thống máy lọc máu hiện đại, đồng bộ, được đầu tư theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đi kèm với đó là đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo chuyên sâu, bài bản, luôn sẵn sàng phục vụ và triển khai điều trị tốt nhất cho người bệnh suy thận mạn tính. Việc đưa kỹ thuật thận nhân tạo vào hoạt động là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển kỹ thuật chuyên sâu của đơn vị, góp phần hoàn thiện mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế chất lượng cao tại địa phương.

Sự kiện này đã mang lại niềm vui cho nhiều người bệnh đang phải duy trì sự sống bằng kỹ thuật lọc máu chu kỳ. Bệnh nhân Bùi Văn Yên, trú tại xóm Thung Mường, xã Mường Động đã chạy thận suốt 7 năm qua cho biết, trước đây ông thường phải lặn lội lên các bệnh viện tuyến trên để điều trị, hành trình đi lại vừa vất vả vừa tốn kém.

Giờ đây, khi kỹ thuật thận nhân tạo được khai trương và đưa vào hoạt động ngay tại Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi, ông cũng như nhiều người bệnh ở địa phương rất mừng vì được điều trị suy thận ngay tại tuyến cơ sở mà không cần di chuyển xa, giúp tiết kiệm được chi phí và công sức.

Hệ thống máy móc, thiết bị chạy thận nhân tạo được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân.

Tham dự sự kiện khai trương kỹ thuật thận nhân tạo của Trung tâm, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận nỗ lực của đơn vị trong việc triển khai kỹ thuật lọc máu chu kỳ ngay tại cơ sở. Việc đưa kỹ thuật này vào hoạt động không chỉ góp phần giảm tải cho tuyến trên mà còn giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế cao ngay tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.

Tiến sĩ Lê Hồng Trung - Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ cũng biểu dương tinh thần chủ động, quyết tâm của tập thể cán bộ Trung tâm. Bên cạnh đó, đơn vị cũng cần phải tuân thủ các quy trình chuyên môn, luôn quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực, khai thác hiệu quả kỹ thuật thận nhân tạo, đảm bảo công tác bảo dưỡng máy móc và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác truyền thông để người dân biết và thụ hưởng.

Hiện nay, Trung tâm có quy mô 240 giường bệnh; 2 phòng chức năng và 15 khoa chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu vực, Trung tâm Y tế không ngừng đầu tư trang thiết bị và xây dựng cơ sở vật chất hiện đại như máy đo mật độ xương, máy siêu âm màu 4D logiqP7 và xây dựng tòa nhà 3 tầng.

Song song với đó, việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Trung tâm đã ký hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình để chuyển giao hàng loạt kỹ thuật chuyên ngành quan trọng như hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, phẫu thuật nội soi; đồng thời duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội chẩn các ca bệnh khó và nghiệm thu nghiêm túc các quy trình chuyên môn kỹ thuật, phác đồ điều trị.

Nhờ những bước đi bài bản, hoạt động khám, chữa bệnh từ đầu năm đến nay của Trung tâm đã đạt được những con số ấn tượng. Tổng số bệnh nhân đến khám đạt 27.829 lượt, trong đó có 4.227 lượt bệnh nhân điều trị nội trú; công suất sử dụng giường bệnh đạt 83%.

Về công tác ngoại khoa, các bác sĩ đã thực hiện thành công 410 ca phẫu thuật và 16.625 ca thủ thuật. Riêng hạng mục thận nhân tạo thường quy đã thực hiện được 149 ca, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi dự kiến đưa vào vận hành hệ thống máy chụp CT Scane hiện đại và tiến hành xây dựng tòa nhà 7 tầng từ ngân sách nhà nước.

Những dự án chiến lược này hứa hẹn sẽ nâng tầm vị thế của Trung tâm, đáp ứng tối đa nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân trên địa bàn.

Hương Lan