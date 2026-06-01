Nơi trao gửi niềm tin đến người bệnh

Với phương châm hành động “Sức khỏe của bạn - Sứ mệnh của chúng tôi”, những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã khẳng định vị thế của một bệnh viện hạng I - được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật ở mức chuyên sâu. Đây không chỉ là nơi điều trị bệnh mà còn là địa chỉ tin cậy, nơi người bệnh và gia đình an tâm trao gửi niềm tin trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Những bước tiến kỹ thuật chuyên sâu

Giữa cái nắng nóng gay gắt đỉnh điểm cuối tháng 5, chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, tại phòng khám vẫn đông người đến khám, chữa bệnh. Tại khoa khám bệnh, bệnh nhân Nguyễn Văn An, 65 tuổi ở phường Phúc Yên cho biết: Mấy năm nay, gia đình tôi ai mắc bệnh, ốm đau đều đến đây điều trị, bởi có trang thiết bị y tế hiện đại, tin tưởng đội ngũ bác sĩ và gần nhà, đi lại thuận tiện.

Máy chụp cộng hưởng từ hiện đại tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên giúp thuận lợi trong chẩn đoán, điều trị bệnh.

Bệnh viện đã đưa vào sử dụng hệ thống nội soi OLYMPUS CV-190 tích hợp công nghệ NBI và hình ảnh Full HD sắc nét. Thiết bị này giúp phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư và ung thư đường tiêu hóa từ giai đoạn sớm; hệ thống chụp cộng hưởng từ; máy chụp nhũ ảnh kỹ thuật số FDR-3500DRLH; buồng oxy cao áp 2800; máy tán sỏi; máy X- quang răng toàn cảnh kỹ thuật số...

Năm 2025, bệnh viện đầu tư mua thêm một số trang thiết bị máy móc hiện đại như: máy siêu âm 5D tích hợp AI, máy đo nhãn áp tự động không tiếp xúc, máy chụp cắt lớp võng mạc. Các kỹ thuật hiện đại ứng dụng như máy sóng ngắn trị liệu hỗ trợ giảm đau xương khớp hiệu quả, kỹ thuật lọc máu liên tục; máy định nhóm máu tự động; phương pháp tự kiểm soát cơn đau sau mổ bằng bóng PCA cũng được ứng dụng đồng bộ...

Tại các khoa đều có đội ngũ nhân viên có trình độ, tâm huyết với nghề, nhất là các khoa tuyến đầu như cấp cứu, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình. Minh chứng rõ nét là việc Khoa Truyền nhiễm điều trị thành công ca bệnh Whitmore (nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người”) nặng kèm suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn, hay cứu sống các trường hợp hôn mê do nhồi máu cơ tim cấp.

Điểm tựa của người bệnh

Hiện nay, bệnh viện viện có 930 cán bộ, nhân viên, trong đó hơn 210 bác sĩ, với 60% có trình độ trên đại học, gồm Thạc sĩ, CKI, CKII, Tiến sĩ làm việc tại 52 khoa, phòng. Nhân tố con người là yếu tố quyết định, nên công tác thu hút bác sĩ chuyên sâu và đào tạo sau đại học luôn được ban lãnh đạo bệnh viện quan tâm. Năm 2025, bệnh viện đã thu hút được 18 bác sĩ, đồng thời có 18 bác sĩ trúng tuyển sau đại học, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Máy siêu âm 5D hiện đại mới được đầu tư, phục vụ khám chẩn đoán bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Không chỉ tập trung vào chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên còn chú trọng cải tiến phong cách phục vụ, hướng tới sự hài lòng toàn diện của người dân. Nổi bật là thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiện ích: Quy trình đăng ký khám, chữa bệnh trực tuyến qua website hoặc quét mã QR giúp người dân đặt lịch dễ dàng ngay tại nhà, giúp xóa cảnh xếp hàng chờ đợi, giảm tải khu vực tiếp đón.

Để đáp ứng nhu cầu khám bệnh chất lượng cao, bệnh viện đã triển khai hệ thống phòng khám theo yêu cầu. Bên cạnh đó, để san sẻ gánh nặng với thân nhân, bệnh viện cung cấp dịch vụ bảo lãnh viện phí tiện lợi cùng hệ thống suất ăn bệnh lý được cung cấp tận nơi cho người bệnh điều trị nội trú, giúp gia đình không còn phải vất vả chuẩn bị cơm. Ngoài ra, hằng tuần đều có các bữa ăn từ thiện cho người nghèo miễn phí.

Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên triển khai thành công kỹ thuật PICC LINE trong chăm sóc, điều trị trẻ sinh non, nhẹ cân.

Sự tin tưởng của người bệnh không chỉ được xây dựng trên những phác đồ điều trị mà còn từ văn hóa ứng xử nhân văn. Hoạt động của tổ công tác xã hội đóng vai trò như cầu nối, xoa dịu nỗi đau tinh thần của người bệnh qua những chương trình cắt tóc miễn phí hay hỗ trợ người bệnh yếu thế.

Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên ứng dụng công nghệ lấy số khám bệnh qua máy tự động.

Trao niềm tin - nhận sức khỏe

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cho biết: Bệnh viện hiện có 830 giường bệnh chỉ tiêu, thực kê 1.380 giường tại 52 khoa, phòng, với đội ngũ hơn 210 bác sĩ chuyên sâu (hơn 60% trình độ trên đại học). Mỗi năm, bệnh viện thực hiện hàng trăm dịch vụ kỹ thuật vượt tuyến như: Phẫu thuật thay khớp gối toàn phần; phẫu thuật sọ não; nội soi lấy sỏi mật, cắt túi mật; tạo hình cột sống bằng bơm cement sinh học... Bình quân mỗi ngày có từ 900 - 1200 người đến khám bệnh, bệnh nhân nội trú khoảng 1.000 người.

Năm 2025, công suất sử dụng giường bệnh đạt 120%; hơn 60 nghìn bệnh nhân điều trị nội trú, bằng 148% so với kế hoạch. Lượng bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú đều tăng so với cùng kỳ. Tỷ lệ khỏi bệnh và đỡ ra viện đạt trên 95%; số bệnh nhân chuyển tuyến Trung ương giảm (dưới 1,8%); không có bệnh nhân tử vong do tai biến kỹ thuật. Khảo sát tỷ lệ hài lòng bệnh nhân nội trú đạt 99,6%, ngoại trú đạt hơn 99,8%; có 99,8% bệnh nhân nội trú cho biết sẽ quay lại khám và điều trị.

Thời gian tới, bệnh viện tập trung phát triển 3 lĩnh vực chuyên ngành: can thiệp tim mạch, hồi sức cấp cứu, ngoại khoa. Tiếp tục thu hút cán bộ chuyên sâu, nhất là bác sĩ và cử đi học nâng cao; đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, xứng đáng là nơi trao gửi niềm tin đến người bệnh.

Xuân Hùng