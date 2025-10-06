Cẩm Khê Central Park: Từ khu đất vắng đến khu đô thị sống động bậc nhất Phú Thọ

Một khu đô thị bắt đầu “sống”, đó là khi những con đường rộn ràng tiếng bước chân, những ngôi nhà sáng đèn và tiếng cười trẻ thơ vang vọng mỗi tối. Tại Cẩm Khê Central Park, Trung Thu năm nay đã ghi dấu khoảnh khắc ấy - khi một vùng đất từng vắng lặng đã trở thành nơi tràn ngập ánh sáng, tiếng cười và hơi ấm cộng đồng.

Từ vùng đất im lìm đến khu đô thị kiểu mẫu của Phú Thọ

Cách đây vài năm, khu vực nay là Cẩm Khê Central Park vẫn chỉ là mảnh đất trống, vắng vẻ, lặng lẽ bên những tuyến đường chưa hoàn thiện. Thế nhưng hôm nay, hình ảnh ấy đã thay đổi hoàn toàn.

Giờ đây là những tuyến phố khang trang trải nhựa phẳng mượt, hàng cây xanh tỏa bóng mát dọc hai bên đường, hệ thống hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ từ điện, nước, chiếu sáng đến cảnh quan. Những dãy shophouse và biệt thự hiện đại cũng đang gấp rút hoàn thiện. Từng mảng tường, ô cửa sáng lên như minh chứng cho một nhịp sống đang hình thành từng ngày.

Dãy phố chính của dự án đang gấp rút hoàn thiện.

Theo đại diện chủ đầu tư, chỉ trong thời gian ngắn, dự án đã hoàn thành hàng loạt hạng mục hạ tầng trọng điểm: Đường trục đôi, hệ thống điện nước ngầm hóa, công viên cây xanh và khu tiện ích cộng đồng. Tất cả tạo tiền đề cho cư dân an cư và thu hút đầu tư.

Sự thay đổi ấy không chỉ là dấu mốc phát triển hạ tầng, mà còn là bước ngoặt trong nhận thức đô thị của cả địa phương, khi Cẩm Khê đang dần hình thành diện mạo của một trung tâm mới năng động.

Trung Thu rực rỡ - Khi đô thị thật sự thắp sáng sức sống

Nếu như vài năm trước, Trung Thu ở vùng đất này chỉ là những con phố lặng im trong ánh trăng, thì năm nay, Cẩm Khê Central Park đã thực sự thổi bùng sức sống cho cả khu vực với Đêm hội Trăng rằm rực rỡ và đầy cảm xúc.

Cẩm Khê Central Park tổ chức Đêm hội Trăng rằm ngay trong khu đô thị

Từ chiều muộn, không gian khu đô thị đã rộn ràng tiếng nhạc, lung linh ánh đèn. Hàng trăm gia đình đổ về trung tâm quảng trường để cùng tham dự “Đêm hội Trăng Rằm - Vui Tết Trung Thu 2025”. Đây là chương trình được tổ chức quy mô, thu hút đông đảo cư dân và người dân khu vực lân cận.

Hàng trăm em thiếu nhi là cư dân của khu đô thị và trong khu vực hức tham dự Đêm hội trăng rằm.

Tiếng trống lân vang dội, tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ hòa cùng ánh sáng rực rỡ của hàng trăm chiếc đèn lồng nối dài, biến Cẩm Khê Central Park thành một không gian lễ hội rộn ràng, ngập tràn năng lượng và niềm vui.

Những đôi mắt trong veo ngước nhìn các màn biểu diễn, những bàn tay nhỏ xíu nâng niu món quà Trung Thu, những bước chân ríu rít theo đoàn rước đèn... tất cả tạo nên bức tranh tuổi thơ đầy sắc màu - nơi ký ức đẹp được thắp sáng giữa lòng khu đô thị mới.

Cả khu đô thị Cẩm Khê Central Park náo nhiệt sôi động với hàng loạt các hoạt động vui Tết Trung thu

Giữa nhịp trống, nhịp đèn và nhịp tim của niềm vui, nụ cười con trẻ hòa cùng ánh nhìn hạnh phúc của cha mẹ, cộng đồng cư dân cùng sẻ chia khoảnh khắc đoàn viên, để tình thân và tình hàng xóm trở thành sợi dây gắn kết bền chặt nơi phố mới.

Đêm hội Trăng Rằm khép lại, dư âm vẫn còn vương trên từng ô cửa sáng đèn như một kỷ niệm ngọt ngào, ấm áp và đáng nhớ, đánh dấu bước chuyển mình của Cẩm Khê Central Park từ một dự án trên bản vẽ thành đô thị sống thật, trọn vẹn và đầy tự hào.

Không chỉ là niềm vui của trẻ thơ, đêm hội còn là minh chứng sinh động cho sự “thức giấc” của khu đô thị Cẩm Khê Central Park. Bởi lẽ nơi đây không còn là những dãy nhà im lìm, mà là một cộng đồng thật sự đang hình thành, nơi cư dân cùng nhau tạo dựng nhịp sống văn minh, gắn kết và ấm áp tình người.