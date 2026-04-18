Campuchia ghi nhận số lượng lớn khách du lịch trong dịp Tết Khmer

Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia đã ghi nhận hơn 21 triệu lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Khmer kéo dài ba ngày, từ ngày 14 đến 16/4 vừa qua. Đây là tín hiệu cho thấy đà phục hồi của ngành du lịch đất nước Chùa Tháp.

Người dân Campuchia vui đón năm mới. Ảnh: AKP

Theo Khmer Times, số liệu chính thức được công bố hôm 16/4 cho thấy trong tổng số du khách nêu trên, có khoảng 1,14 triệu khách du lịch nội địa qua đêm, 19,9 triệu khách du lịch trong ngày và hơn 71 nghìn khách du lịch quốc tế. Con số này phản ánh sự gia tăng đáng kể lượng khách du lịch trong dịp lễ hội năm mới trên toàn quốc.

Bộ Du lịch Campuchia cho biết, có năm địa điểm thu hút lượng khách đến đông nhất, trong đó, thủ đô Phnom Penh đón 4,40 triệu người. Tiếp theo là các tỉnh Kampong Cham đón 4,17 triệu lượt khách, Prey Veng 2,32 triệu lượt, Siem Reap đón 1,79 triệu lượt và Kampong Speu đón 1,71 triệu lượt khách.

Thông tấn xã Campuchia ngày 18/4 dẫn lời Người phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia Pen Bona cho rằng, lễ hội Chol Chnam Thmey truyền thống không chỉ nhằm gìn giữ phong tục tập quán và văn hóa cổ truyền, mà còn góp phần thúc đẩy dòng chảy kinh tế thông qua lượng lớn khách du lịch nội địa và quốc tế trên khắp cả nước.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dịp đón năm mới, Chính phủ Hoàng gia Campuchia thông qua Tòa thị chính Phnom Penh đã đưa vào sử dụng 600 xe buýt công cộng miễn phí vận chuyển hành khách từ Phnom Penh đến các tỉnh, cả chiều đi và chiều về, cũng như vận chuyển khách trong nội đô.

Đồng thời, Chính phủ Campuchia cũng đã thực hiện nhiều biện pháp can thiệp để kiểm soát giá nhiên liệu, với việc Nhà nước hỗ trợ giá xăng dầu và giảm một phần các loại thuế, giúp giá xăng dầu liên tục giảm trong suốt kỳ nghỉ Tết Khmer.

Theo nhandan.vn