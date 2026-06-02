Iran tạo điều kiện cho tàu Nhật Bản đi qua Eo biển Hormuz

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Tổng thống Iran Pezeshkian khẳng định Iran "sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho các tàu của Nhật Bản."
Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam, Oman, ngày 27/4/2026. Ảnh: Reuters/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn nguồn báo “Times of Israel” ngày 1/6 cho biết, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cam kết sẽ tạo điều kiện cho tàu thuyền của Nhật Bản đi qua Eo biển Hormuz.
Theo văn phòng của Tổng thống Pezeshkian, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, ông Pezeshkian khẳng định Iran "sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho các tàu của Nhật Bản."
Kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát vào ngày 28/2, việc di chuyển qua Eo biển Hormuz bị đe dọa bởi các chiến dịch rải thủy lôi của Iran và các cuộc đụng độ trên biển.
Iran phong tỏa Eo biển Hormuz bằng cách thiết lập cơ chế kiểm soát hàng hải nghiêm ngặt, triển khai rải thủy lôi, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và đội tàu cao tốc vũ trang để áp sát, cảnh cáo hoặc bắt giữ các tàu hàng.
Truyền thông nhà nước Iran ngày 1/6 đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa lên tiếng đe dọa sẽ mở “các mặt trận mới” và tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz chiến lược để phản ứng trước chiến dịch tấn công của Israel vào Liban.
Dẫn tuyên bố từ Cơ quan Tình báo của IRGC, Đài truyền hình quốc gia Iran nêu rõ: "Iran coi việc vượt qua các lằn ranh đỏ tại Liban và Gaza đồng nghĩa với chiến tranh trực tiếp."
Cơ quan này cho biết thêm rằng, Tehran quyết tâm thực hiện các biện pháp phòng thủ đáp trả thông qua những hành động thực chất và mở ra các mặt trận mới, đi kèm với việc duy trì sự cân bằng tại Eo biển Hormuz.
Theo Vietnam+
