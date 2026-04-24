Campuchia mạnh tay trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến với hàng nghìn tụ điểm bị xử lý và hàng chục nghìn đối tượng liên quan bị xử lý trong thời gian gần đây.

Tòa nhà được dùng cho hoạt động lừa đảo trực tuyến tại thành phố Poipet.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet vừa ra chỉ thị nghiêm khắc yêu cầu cơ quan chức năng và lực lượng liên quan tiếp tục mạnh tay trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến ở quốc gia Đông Nam Á này.

Người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia đưa ra chỉ thị mới tại phiên họp toàn thể Nội các hôm 23/4. Thủ tướng Hun Manet nêu rõ: “Luật đã được ban hành, cần phải thực thi nghiêm túc và hiệu quả, không nương tay và không có ngoại lệ, nghĩa là không dừng lại ở dịp Tết cổ truyền Khmer như một số ý kiến”.

Theo thống kê, trong giai đoạn từ ngày 3 - 20/4, lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 2.696 tụ điểm lừa đảo trực tuyến, xử lý 21.159 đối tượng liên quan. Trong đó, ghi nhận 1.045 tụ điểm trên địa bàn thủ đô Phnom Penh và nhiều địa phương khác như tỉnh Takeo (1.108 tụ điểm) Kratie (345), Preah Sihanouk (83)...

Chính phủ Campuchia cũng đang siết chặt quản lý các cơ sở lưu trú tập trung, bao gồm khách sạn, chung cư, khu đô thị và các loại hình cơ sở tương tự, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng để che giấu hoạt động phạm pháp. Theo quy định mới ban hành từ đầu năm 2026, các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt tiền ở mức cao và xử lý hình sự trong trường hợp nghiêm trọng.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 23/4 thông báo áp đặt trừng phạt đối với 28 cá nhân và thực thể tại Campuchia mà phía Mỹ cho là liên quan đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Mỹ. Trong thông báo, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các đối tượng này bị cáo buộc đã hoạt động “từ các sòng bạc và khu văn phòng được cải tạo để phục vụ hoạt động gian lận”, đồng thời rửa tiền của nạn nhân và cung cấp địa điểm để nhắm mục tiêu vào công dân Mỹ.

Trong một thông báo riêng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các đối tượng này bị cáo buộc đã vận hành và thu lợi từ các “khu phức hợp lừa đảo” nhắm vào công dân Mỹ, đồng thời thường xuyên sử dụng nạn nhân của nạn buôn người, bị ép buộc thực hiện các hành vi trái pháp luật dưới sự đe dọa bạo lực.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo buộc đối với hai cá nhân bị cho là quản lý một khu phức hợp lừa đảo đầu tư tiền điện tử tại Myanmar, đồng thời tìm cách thiết lập một cơ sở tương tự khác tại Campuchia.

Trong những năm gần đây, Campuchia và Myanmar nổi lên là các “điểm nóng” về hoạt động lừa đảo trên không gian mạng trên phạm vi xuyên quốc gia. Theo Văn phòng Liên hợp quốc về Phòng, chống ma túy và tội phạm (UNODC), các băng nhóm tội phạm có tổ chức đã sử dụng sòng bạc, khách sạn và các khu phức hợp kiên cố tại một số quốc gia Đông Nam Á làm căn cứ để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến tinh vi, trong đó có các hình thức gian lận đầu tư tiền điện tử và giả mạo quan hệ tình cảm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo baotintuc.vn