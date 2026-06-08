NATO tăng cường phòng thủ tại Bắc Âu

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành các hoạt động tăng cường khả năng phòng thủ quanh Thụy Điển và Phần Lan, hai thành viên của liên minh ở khu vực Bắc Âu.

Trụ sở NATO tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết, Lực lượng Lục quân Tiền phương (FLF) của NATO tại Phần Lan chính thức đi vào hoạt động, cùng một đơn vị tác chiến đóng tại miền bắc Thụy Điển.

Nhóm tác chiến này sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của một bộ phận tham mưu đa quốc gia đặt tại thành phố Rovaniemi, miền bắc Phần Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen nhận định, việc triển khai FLF tại Phần Lan là “bước đi quan trọng” nhằm củng cố sức mạnh cho Phần Lan, cũng như tăng cường an ninh tại sườn phía bắc của NATO.

Anh, Pháp, Italia, Đan Mạch và Iceland đã thông báo tham gia phát triển FLF tại Phần Lan. Na Uy bày tỏ ý định đóng góp cho lực lượng này. Trong khi đó, NATO vừa tiến hành cuộc tập trận phòng không mang tên “Baltic Zenith 2026” tại Latvia.

Theo Bộ Quốc phòng Latvia, cuộc diễn tập có sự tham gia của lực lượng phòng không đến từ Latvia, Lithuania, Estonia, Canada và Thụy Điển. Hoạt động huấn luyện được triển khai tại khu vực gần bờ biển Baltic.

Các đơn vị tham gia tiến hành nhiều nội dung bắn đạn thật cả ban ngày lẫn ban đêm.

Theo nhandan.vn