Triều Tiên thúc đẩy mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhấn mạnh rằng việc tăng năng lực sản xuất thông qua tăng trưởng thường niên trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm là nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt quan trọng.

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên ngày 12/4/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, trong chuyến thị sát một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trọng điểm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình lên gấp 2,5 lần hiện nay trong 5 năm tới nhằm củng cố năng lực quốc phòng quốc gia.

Báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - đăng bài viết cho biết, trong chuyến thị sát kiểm tra tình hình sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng nửa đầu năm 2026 và nghe báo cáo về kế hoạch mở rộng công suất của Tổng cục Tên lửa, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhấn mạnh rằng việc tăng năng lực sản xuất thông qua tăng trưởng thường niên trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm là nhiệm vụ trọng tâm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông yêu cầu phải đưa nội dung mở rộng năng lực sản xuất tên lửa vào chương trình nghị sự của Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa IX, dự kiến diễn ra trong thời gian tới.

Cũng theo bài viết trên tờ Rodong Sinmun, ông Kim Jong Un đánh giá cao các doanh nghiệp quốc phòng đã hoàn thành trước tiến độ về kế hoạch sản xuất vũ khí chủ lực trong nửa đầu năm và đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất nửa cuối năm.

Ngoài ra, ông cũng đã thị sát một cơ sở khác liên quan đến hoạt động sản xuất và lưu trữ trang thiết bị quốc phòng và đưa ra nhiều chỉ thị quan trọng liên quan đến việc nâng cao quản lý, vận hành sản xuất.

Theo TTXVN