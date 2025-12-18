Căng mình giành lại sự sống cho bệnh nhi 8 tuổi nuốt phải đinh

Tối ngày 5/12 vừa qua, bệnh nhi Nguyễn Tiến Dũng (8 tuổi, xã Tam Dương Bắc) được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trong tình trạng nguy kịch do nuốt phải đinh khi đang chơi. Theo chia sẻ của gia đình, sau bữa tối, bé ngồi nghịch chiếc cặp tóc của bà. Khi thấy cặp bị hỏng, bé dùng miệng giữ chiếc đinh để sửa thì vô tình nuốt chửng.

Ngay lập tức, mẹ cháu đã nhanh chóng sơ cứu khiến dị vật trôi xuống dưới, bé thở được và kể lại sự việc. Chỉ 30 phút sau, bé được gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại bệnh viện, ê kíp trực thăm khám khẩn cấp. Kết quả nội soi cho thấy một chiếc đinh sắc nhọn dài khoảng 5cm đã lọt xuống tá tràng, nguy cơ thủng ruột rất cao nếu không xử lý kịp thời.

Đinh nhọn được gắp ra

Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành nội soi gây mê để lấy dị vật. Ca thủ thuật kéo dài gần 2 giờ trong trạng thái căng thẳng cao độ, bởi bệnh nhi còn nhỏ, dị vật lại sắc bén và đã đi sâu vào ruột non. Chỉ một thao tác sai có thể gây thủng tá tràng, buộc phải phẫu thuật mở bụng, thậm chí đe dọa tính mạng trẻ.

Bệnh nhi Nguyễn Tiến Dũng (8 tuổi, xã Tam Dương Bắc) hiện đã tỉnh táo, ổn định sức khỏe trở lại sau ca thủ thuật.

Rất may, ê kíp đã lấy dị vật thành công, không gây tổn thương đường tiêu hóa. Bé tỉnh táo trở lại ngay sau thủ thuật. Chị Trần Thị Mỹ Duyên – mẹ bệnh nhi xúc động chia sẻ: “Lúc thấy con nuốt phải dị vật, tôi hoảng loạn nhưng cố gắng sơ cứu rồi đưa con đi viện ngay. Nhờ sự tận tâm và tay nghề cao của các bác sĩ mà con tôi được cứu, cháu giờ đã tỉnh táo trở lại. Tôi mừng lắm, thật sự biết ơn bác sĩ và bệnh viện”.

Hồng Uyên (CTV)